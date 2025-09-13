Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, но перечислил несколько условий. Так, страны НАТО также должны ввести санкции, перестать покупать нефть у РФ, а, кроме того, ввести пошлины против Китая в размере 50-100%, которые "будут полностью отменены после завершения войны России против Украины". По мнению Трампа, покупка российской нефти странами Альянса ослабляет переговорную позицию и влияние на Москву, а предложенные им меры существенно помогут завершить "смертельную, но абсурдную войну". О том, что означает изменение позиции Трампа и может ли Европа выполнить его условия, в интервью УНИАН рассказал народный депутат Украины, председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По вашему мнению, не являются ли условия Трампа изначально такими, которые невозможно выполнить, и озвученными только для того, чтобы не вводить санкции и всегда иметь аргумент для этого решения?

Как по мне, это изменение предыдущей позиции Трампа выглядит несколько странно и требует объяснений или уточнений с его стороны. Сначала он много раз обещал ввести серьезные санкции против России и ее союзников без каких-либо предварительных требований. Много раз устанавливал дедлайны. И вот сейчас он меняет свою позицию и ставит требование, чтобы перед тем, как США применят давно обещанные серьезные санкции, сначала страны НАТО прекратят покупать российскую нефть.

Я не понимаю, что мешает США подать странам НАТО пример и выполнить свое обещание, то есть ввести санкции против России без каких-то новых условий. Я здесь не вижу логики и не понимаю, почему Трамп изменил свою позицию. Например, что он конкретно имеет в виду? Что сначала такие страны, как, например, Венгрия должны прекратить полностью покупать российские энергоносители и только после этого США применят санкции против России? Может сложиться впечатление, что Трамп просто ищет повод не применять санкции против России, которые он обещал ранее. Поэтому, возможно, надо подождать его объяснения, что он имеет в виду.

Когда политик внезапно меняет свою предыдущую позицию, то это является проявлением непоследовательности и вредит доверию к этому политику.

Теоретически могут ли страны ЕС ввести торговые пошлины на китайские товары в размере от 50 до 100 процентов, как того требует Трамп? Ведь Китай - главный торговый партнер ЕС сегодня.

Европа - это разные страны и у каждой своя внешнеэкономическая политика. Понятно, что лучший вариант, чтобы каждая из стран Европы отказалась от российской нефти и ввела торговые пошлины на китайские товары, но сделать так, чтобы каждая европейская сделала это немедленно, может быть непросто. А что, если какая-то из стран пошлины не введет? Трамп будет ждать, пока это произойдет, и до тех пор не будет применять санкции? Что-то здесь нелогично.

То есть это выглядит как: я введу санкции против России, но только после того, как все европейские страны без исключения прекратят покупать российские энергоносители.

Плюс странная фраза о том, что это якобы "война Байдена и Зеленского". Я этого не понимаю. Это не война Байдена или Зеленского, это агрессивная война России против Украины.

Почти никто из европейских стран не покупает именно российскую нефть, но многие покупают переработанную или перемаркированную, а также нефтепродукты из Индии. Готова ли Европа отказаться от этих закупок также?

Может лучше было бы так: США дают пример европейским странам и вводят санкции, а по отношению к тем европейским странам, которые не хотят отказаться от российской нефти, применяют какие-то "поощрительные" меры.

А каким, по вашему мнению, будет ответ европейцев на эти требования президента США? Что будет, если Европа проигнорирует призывы Трампа?

Трудно сказать, здесь может быть, скорее, индивидуальная реакция от каждой страны. Венгрия может отказаться. Вопрос в том, что тогда сделает Трамп в отношении Венгрии.

справка Александр Мережко председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В течение 2020-2022 годов был вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. В январе 2023 года участвовал в выборах президента ПАСЕ. Является автором многочисленных статей на тему агрессии России против Украины, исследует ее с точки зрения международного права. Обосновывает право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного в рамках Украины.

