Месть Трампа разведке и публичные чистки агентов ослепляют США, - СМИ

Из-за публикации персональных данных сотрудников ЦРУ, которые работали с Россией, многие агенты уволились.

Кампания мести Дональда Трампа против сотрудников ЦРУ "ослепляет" США относительно угрозы, которую представляет Россия. Об этом предупреждают бывшие сотрудники разведки, пишет The Telegraph.

Издание напомнило, что администрация президента публично отменила допуски к секретной информации десятков чиновников. Многие из них были задействованы в оценке событий 2017 года и пришли к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы. Также раскрыли секретного сотрудника ЦРУ, который инструктировал Дональда Трампа перед его встречей с Владимиром Путиным.

"Решение опубликовать список из 37 действующих и бывших специалистов разведки, которые якобы "предали свою присягу" конституции, "используя разведку как оружие" для партийных целей, заставило агентов бояться и оглядываться через плечо", - говорится в статье.

Видео дня

Как пишут авторы, такая чистка будет иметь последствия. В частности, в будущем сотрудники разведки будут пытаться размыть или смягчить информацию в отчетах о российском влиянии на США. Или будут просить о переводе и отказываться работать в Москве. По данным The Telegraph многие уже покинули правительственную службу - уволились или ушли на досрочную пенсию.

"Офицеры, которые стремятся сохранить свою карьеру, будут менее охотно работать над темами, которые могут привести к получению разведывательных данных, противоречащих политическим взглядам администрации", - добавили в статье.

Один бывший сотрудник ЦРУ сказал, что агенты под прикрытием также будут менее склонны рисковать своей жизнью ради разведывательных данных, которые Белый дом может отклонить.

В США растут дискредитационные кампании в сети

Напомним, что американские журналисты отмечали всплеск массовых дезинформационных кампаний в интернете на фоне убийства политического активиста Чарли Кирка, которые направлены на усиление недоверия к властным институтам и усиление поляризации общества.

Вероятно, за такими спланированными действиями стоят глобальные противники США - Россия и Китай. Отмечалось, что эти страны уже проводили подобные кампании, начиная с 2016 года.

Вас также могут заинтересовать новости: