Ранее Трамп выдвинул сразу несколько условий для введения новых санкций против России.

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не будет вводить санкции против России. Причиной является то, что некоторые европейские страны не выполнят его главные требования, пишет The New York Times.

В издании напомнили, что ранее Трамп выдвинул условия для введения новых санкций против России. Он заявил, что сделает это только в том случае, если все страны-члены НАТО поступят так же. Также он потребовал, чтобы все члены Альянса прекратили закупки российской нефти и ввели высокие пошлины для Китая.

В Европейской комиссии пообещали поработать над этим вопросом со своими партнерами по всему миру. Более того, Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их как можно скорее сократить закупки российской нефти.

Видео дня

В издании считают, что это условие почти наверняка не будет выполнено, о чем знает президент США и его советники. Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются Венгрия и Турция, и они вряд ли прекратят закупки.

Тем не менее многие другие европейские страны значительно сократили импорт российской нефти. Некоторые из них по-прежнему полагаются на российский природный газ, о чем Трамп не упомянул, добавили в издании.

Журналисты напомнили, что президент США неоднократно угрожал принять меры против России, но каждый раз находил новый способ избежать этого. Например, саммит на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным обещал подготовить почву для двусторонней встречи главы Кремля с президентом Украины Владимиром Зеленским. Очевидно, что такая встреча не состоится в ближайшем будущем.

Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию

Ранее президент Владимир Зеленский призвал партнеров перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции против РФ. Он заявил, что Украина, в частности, рассчитывает на сильные шаги со стороны США.

Он отметил, что атака дронов на Польшу стала предупреждением для всей Европы, что российские беспилотники могут преодолеть очень большое расстояние.

Вас также могут заинтересовать новости: