Оглашение официального приговора запланировано на 11 июля.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа, который планирует побороться за пост во время выборов осенью этого года, виновным в деле о финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс.

Об этом сообщает CNN из зала суда. Теперь Трампу грозит до четырех лет заключения. Известно, что дебаты продолжались почти 12 часов. По их итогам присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Каким именно будет наказание для Трампа, пока неизвестно. Оглашение официального приговора запланировано на 11 июля.

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Сам экс-президент США виновным себя не признает. Суд он назвал "позором" и "сфальсифицированным процессом".

"Мы не сделали ничего плохого. Я очень невиновный человек", – сказал Трамп после выхода из зала суда.

В приговоре он обвиняет действующего президента США и своего главного оппонента на предстоящих выборах – Джо Байдена.

"Всю нашу страну сейчас фальсифицируют. Это было сделано администрацией Байдена, чтобы ранить или нанести вред оппоненту, политическому оппоненту", – подчеркнул Дональд Трамп.

На решение присяжных уже отреагировал и спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон. Обвинительный приговор бывшему президенту Дональду Трампу он назвал "позорным днем в истории Америки".

"Американский народ воспринимает это как закон, и они знают, что это неправильно – и опасно. Президент Трамп по праву обжалует этот абсурдный приговор – и он победит!" – сказал Джонсон.

Дело Трампа: в чем обвиняют экс-президента США

Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в фальсификации отчетности с целью сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде. Это произошло за несколько недель до президентский выборов 2016 года, по итогам которых Белый дом возглавил именно Трамп.

Прокуроры утверждают, что 130 тыс. долларов порноактрисе, с которой Трамп якобы имел сексуальный контакт за десять лет до того, выплатили, чтобы не допустить негативных новостей о Трампе.

Известно, что свидетелями по делу выступали, в частности бывший издатель таблоида National Enquirer Дэвид Пекер (он выкупал негативные истории о Трампе с целью их сокрытия), порноактриса Сторми Дэниелс, а также его бывший адвокат Майкл Коэн, через которого и осуществлялась оплата порнозвезде.

Сам Коэн ранее признал себя виновным в незаконном финансировании избирательной кампании Трампа и других связанных с делом обвинениях.

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