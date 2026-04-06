Испанцы считают Трампа более опасной угрозой для мира, чем Путина, – опрос

Результаты показали отношение европейцев к мировым лидерам и будущему.

Большинство испанцев считают, что мир катится в пропасть, а самой большой угрозой для мира является президент США Дональд Трамп. Об этом пишет издание EL PAÍS со ссылкой на результаты опроса 40dB.

Согласно полученным данным, Трамп возглавил рейтинг антипатий, обойдя даже главу Кремля.

Опрошенных просили выбрать лидеров, которые больше всего угрожают миру на планете, "81% выбрали Трампа, 79,3% назвали Путина, и 71,2% – Нетаньяху". Другие мировые лидеры, среди которых Ким Чен Ын и Си Цзиньпин, оказались значительно ниже в этом списке "угроз".

Исследование также выявило тотальный фатализм среди населения. По имеющимся данным, менее 10% опрошенных верят в процветающее будущее. Зато большинство прогнозирует новые войны и экономические кризисы.

Как отмечается в результатах, "двое из трех опрошенных или даже больше предвидят, что американцы начнут новые военные авантюры, включая Гренландию и Кубу".

Несмотря на страх перед глобальным конфликтом, вопрос обороны разделил страну пополам. По мнению социологов, идеологический разрыв очень заметный: 46,3% поддерживают увеличение военных расходов, тогда как 45,3% выступают против.

Однако единство сохраняется в вопросе НАТО – большинство испанцев не желают выхода из Альянса.

На фоне тревожных новостей граждане Испании демонстрируют готовность защищать собственные ценности. На вопрос о готовности к личному риску ради защиты демократии в стране "половина отвечает "да", а 36% – "нет"".

Критика заявлений президента США

Ранее американские политики назвали Дональда Трампа "безумным сумасшедшим" из-за его резких заявлений в отношении Ирана. После угроз атаковать инфраструктуру Ирана и оскорбительной риторики ряд сенаторов, в частности Чак Шумер и Берни Сандерс, поставили под сомнение его психическое состояние.

Также они призвали окружение президента вмешаться, а сенатор Крис Мерфи даже упомянул о возможности применения 25-й поправки к Конституции США в связи с недееспособностью президента.

