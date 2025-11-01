Поводом для нового ухудшения отношений между странами стала телереклама с Рейганом, который критиковал таможенные тарифы.

Премьер-министр Канады Марк Карни извинился перед Дональдом Трампом после того, как президент США наказал соседнюю страну дополнительными пошлинами за критику его тарифной политики. Об этом сообщает Politico.

В октябре вспыхнул громкий скандал между Канадой и США из-за телевизионной рекламы, спонсируемой правительством канадской провинции Онтарио. В ролике, который показали на некоторых американских каналах во время Мировой серии по бейсболу, были приведены отрывки из речи президента США Рональда Рейгана, иконы республиканцев, в которой он рассказывал, почему таможенные тарифы являются плохой политикой.

В рекламе отдельные отрывки были вырезаны и переставлены местами, чтобы подчеркнуть анти-тарифное послание, но сами слова были настоящими. Однако Дональд Трамп резко негативно отреагировал на эту рекламу, назвав ее фальсификацией.

Трамп был настолько разъярен, что прекратил торговые переговоры с Канадой и ввел новое 10-процентное повышение тарифов на канадский экспорт в США.

Накануне Трамп заявил журналистам, что премьер-министр Канады выразил свое раскаяние по поводу этого рекламного ролика. Теперь же Карни подтвердил его слова.

"Я действительно извинился перед президентом", - сказал Карни журналистам в субботу. Канадский лидер сказал, что он приватно извинился во время ужина в среду.

Карни сказал, что он также попросил премьер-министра провинции Онтарио Дага Форда, который и запустил эту рекламу, больше не транслировать ее.

Однако сам Форд похвастался, что рекламная кампания была "очень эффективной", поскольку она расстроила Трампа и "разбудила всю страну", имея в виду США.

Отношения США и Канады

Как писал УНИАН, после возвращения Трампа в Белый дом, отношения между США и Канадой, которые традиционно считались одними из самых тесных и стабильных в мире, вошли в период острого кризиса и непредсказуемости.

Еще на этапе президентской кампании Трамп начал угрожать Канаде высокими тарифами на импорт и называть ее "51-м штатом". Позже он действительно начал воплощать свои угрозы относительно пошлин для Канады и призывать ее войти в состав США.

Такая политика Трампа вызвала волну возмущения и вместе с тем патриотического подъема в Канаде. Либеральная партия Канады, которая до того потеряла народную поддержку, снова обрела популярность, поскольку ее главный противник был слишком протрамповским.

В течение всего года новый канадский премьер Марк Карни пытался договориться с Трампом о возвращении к свободной торговле, но телереклама, запущенная в США правительством провинции Онтарио, окончательно сорвала переговоры.

