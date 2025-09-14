Поскольку президент США очевидно не хочет портить настроение Путину, проукраинское крыло республиканцев взяло дело в свои руки.

В Конгрессе США планируют реанимировать законопроект об "адских санкциях" против России, который отложили летом после того, как президент Дональд Трамп вроде бы согласился ввести эти санкции своим указом, но до сих пор этого не сделал. Об этом пишет Politico.

Поскольку Трамп продолжает уклоняться от введения санкций против РФ, а выносить законопроект на голосование без его прямого согласия республиканцы боятся, проукраинское крыло республиканцев в Конгрессе придумало новую стратегию: привязать этот законопроект к будущему законопроекту о финансировании правительства США.

Дело в том, что республиканцам в Конгрессе не хватает голосов, чтобы самостоятельно принять бюджет. Поэтому идея заключается в том, чтобы выставить на голосование одним пакетом и закон о бюджете, который нужен республиканцам, и закон о санкциях против РФ, который ранее уже поддержали демократы и который они не могут просто так проигнорировать.

Этот план придумал автор законопроекта о санкциях сенатор Линдси Грэм, известный своей приверженностью к Украине. Его поддержал еще один проукраинский республиканец Брайан Фицпатрик. По их словам, уже на следующей неделе они планируют призвать остальных коллег из обеих партий поддержать такой пакетный формат голосования.

Как пишет Politico, в теории республиканцы-изоляционисты, которые выступают за невмешательство США в российско-украинскую войну, с большой вероятностью поддержат законопроект о санкциях против РФ, если это поможет принять закон о бюджете. Так же проукраинские демократы с большей вероятностью проголосуют за бюджет, если он будет в одном пакете с санкциями против РФ. И главное - в теории, эта схема вроде бы не должна вызвать гнев Трампа, все время тормозил санкционный закон в Конгрессе.

По данным Politico, идею вроде бы положительно оценили в руководстве республиканского большинства в Сенате. До сих пор там пытались избегать конфронтации с Трампом на теме санкций против РФ.

Параллельно сенатор Грэм пытается уговорить Европейский союз согласиться на требования Трампа о введении торговых пошлин против Китая и Индии, как условие для введения новых американских санкций против РФ.

"Путь удержать Трампа на своей стороне - это присоединиться к нему по Китаю и Индии. Если вам так нравится законопроект Грэма, почему бы вам тоже не принять его?" - говорит европейцам сам же Линдси Грэм.

Законопроект Грэма об "адских санкциях" против РФ

Как писал УНИАН, еще в начале весны сенатор-республиканец Линдси Грэм представил в Конгрессе США законопроект о новых санкциях против России. Среди прочего он в частности предусматривает более жесткие ограничения для российского банковского сектора и нефтяной отрасли. Центральным элементом законопроекта является предложение введения вторичных санкций против покупателей российской нефти и газа. А именно - 500-процентной пошлины на товары из этих стран, поставляемые в США.

Законопроект Грэма получил широкую поддержку как республиканцев, так и демократов. Документ имел все шансы пройти через американский парламент, но республиканцы не выносили его на голосование, чтобы не злить Трампа, который всех убеждал, что он вот-вот договорится с Путиным об окончании войны.

В июле Трамп наконец заявил, что он сам своим указом введет пошлины на товары из Индии и Китая, поскольку Россия так и не согласилась на мир. При этом президент США обещал установить пошлины на уровне 100% вместо 500%.

После этого обещания Грэм отложил свой законопроект как больше не актуальный. Однако с тех пор Трамп ввел только 25% дополнительной пошлины на индийские товары, как наказание за покупку российской нефти, поставки которой, впрочем, продолжаются до сих пор. Китай, Турцию, Венгрию и других покупателей российской нефти он не стал наказывать вовсе.

