По словам экспертов, ни одна европейская сеть не может повторить такую систему.

Европа предлагает создать собственную альтернативу системе спутниковой связи Starlink, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск. Такое решение могут принять после угроз США отключить связь в Украине. Об этом пишет Financial Times.

В частности, в "Белой книге" Европейской комиссии по вопросам обороны на прошлой неделе говорилось о том, что Брюссель "должен ... финансировать доступ украинских [военных] к услугам, которые могут быть предоставлены коммерческими провайдерами, базирующимися в ЕС".

В частности исполнительный директор испанской компании Hispasat Мигель Анхель Пандуро рассказал FT, что Брюссель попросил его компанию Eutelsat и SES представить "инвентаризацию" услуг для Украины.

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"Это те возможности, которые мы могли бы предложить прямо сейчас", - отметил он.

В то же время в Financial Times подчеркнули, что перспектива нового европейского толчка к космическому суверенитету привела к росту акций операторов с большой задолженностью, таких как Eutelsat и SES, в последние недели. Однако даже при условии финансирования ЕС успех будет непростым.

Можно ли заменить Starlink?

В издании напомнили, что Starlink обслуживает 40 тысяч терминалов в Украине, которые предназначены для обычных потребителей, правительства и военных на передовой.

По словам экспертов отрасли, ни одна европейская сеть не может повторить такую систему.

"Сегодня нет замены Starlink. Но могут существовать альтернативы, которые, не будучи заменой, могут помочь облегчить отсутствие этих возможностей", - отметил Пандуро.

В то же время топ-менеджер конкурирующего спутникового оператора подчеркнул:

"Starlink настолько разрушительный, настолько дешевый, настолько распространенный и настолько замечательный".

Отмечается, что основная проблема в том, что старые операторы, как в Европе, так и за ее пределами, не могут соответствовать маневренности Starlink.

В свою очередь в FT отмечают, что любое предложение для Украины, вероятно, будет включать комбинацию спутников на низких орбитах (LEO), средних орбитах (MEO) и высоких орбитах (GEO) - фактически это будет пробный запуск Iris² (запланированная многоорбитальная группа спутников для Интернета, которую Европейский Союз должен развернуть до 2027 года - УНИАН).

Почему альтернативы могут быть недейственными?

"Ключевым компонентом любого решения для Украины - и Iris² - будет OneWeb компании Eutelsat. Однако ее возможности значительно ограничены - на орбите находится около 630 спутников. На больших высотах задержка OneWeb несколько выше, а спутники требуют большей мощности, что делает антенны и космические аппараты больше и дороже", - отметили в материале.

Кроме того, терминалы OneWeb, которые предназначены для бизнеса и правительства, являются большими, сложными в настройке и стоят около 5-10 тысяч долларов за единицу.

"Суровая реальность заключается в том, что эти терминалы остаются серьезным препятствием для европейской альтернативы", - добавил исполнительный вице-президент по глобальным продажам компании Speedcast Джеймс Тревельян.

В издании подытожили, что проект Iris² стоимостью 10 млрд евро, целью которого является обеспечение правительственной связью с 2030 года и является наиболее амбициозной космической программой за последние 10 лет, будет иметь решающее значение для разблокирования финансирования этого проекта.

Флагманский европейский проект Iris² стоимостью 10 миллиардов евро, который имеет целью обеспечить безопасную правительственную связь с 2030 года и является наиболее амбициозной космической программой за последнее десятилетие, будет иметь решающее значение для разблокирования финансирования этого проекта.

Альтернативы Starlink - что известно

Ранее соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко назвал минусы альтернатив системы Starlink. По его словам, другие типы связи существуют, но они имеют больший уровень задержки, меньший уровень пропускной способности, а также худший уровень покрытия.

В то же время в BI выяснили, сможет ли Европа найти альтернативу Starlink. В издании подчеркнули, что наиболее вероятными поставщиками спутникового интернета Украине являются французская компания Eutelsat и инициатива Европейского союза GovSatCom.

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