США выводят свои войска из аэропорта в Польше: в Варшаве объяснили ситуацию

Министр обороны отметил, что Польша указала американским солдатам базы, где их смогут принять.

Американские военные остаются в Польше, несмотря на выход из стратегического аэропорта Жешув-Ясенка. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, пишет RMF24.

"Американские войска остаются в Польше. В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенках меняется. Существующие задачи американских войск в Ясенке переходят к другим союзникам. Американские войска остаются в Польше, но в других местах. Теперь в миссии в Ясенке участвуют в основном норвежские, немецкие, британские, польские войска и другие союзники", - заявил он.

Косиняк-Камыш отметил, что Польша указала американским солдатам базы, где их смогут принять. Они будут размещены в других местах на территории страны.

Видео дня

Также министр обороны Польши поделился, что в июле 2024 года на одном из саммитов НАТО союзники совместно решили, что миссия по оказанию поддержки Украине, логистической и военной поддержки, будет в большей степени операцией НАТО, чем операцией "коалиции желающих".

Европе нужна дорожная карта от США по выводу войск

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что Европе нужна дорожная карта от США по выводу войск. Он призвал Вашингтон предоставить "четкую дорожную карту", ​​"чтобы у России не было окна возможностей что-то предпринять".

"Нам нужно иметь некий совместный план с американцами относительно дорожной карты, если американцы изменят баланс в Тихоокеанском регионе в области обычных оборонных возможностей", - сказал Хаккянен.

Вас также могут заинтересовать новости: