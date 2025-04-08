Эксперты пояснили, что речь идет о передовых подразделениях, которые ввели в знак единства НАТО.

США в настоящее время держат в Европе 100-тысячный военный контингент. Об этом сообщает Defence Express, анализируя слухи о намерении США вывести 10 тысяч военных из Польши и Румынии.

"Президент США Дональд Трамп начал с вывода передовых сил, развернутых в рамках операции Atlantic Resolve, которую запустили для сдерживания РФ. Стратегия Дональда Трампа уменьшить вклад США в обороноспособность Европы, а по факту разрушение всей архитектуры безопасности, очерчивается все четче", - пишут журналисты.

Сколько у США войск в Европе

Уточняется, что основной боевой сухопутный компонент в Европе сведен к 5 армейскому корпусу со штабом в польской Познани. Его подразделения находятся в Германии. Речь идет о 2-м кавалерийском полке (бригадного состава) в Фильзеке, 41-й артиллерийской бригаде в Графенвере и 12-й бригаде армейской авиации в Каттербахе.

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Журналисты напомнили, что в итальянской Винцензе базируется 173-я воздушно-десантная бригада. Также США имеют дополнительные силы в Польше и Румынии, которые были развернуты в рамках операции Atlantic Resolve, которая стартовала после аннексии Крыма.

"Все американские силы в Европе сведены в ротационную бронетанковую бригадную группу (ABCT), две пехотные (IBCT), еще одну постоянную на ротационной основе, а также одну постоянную Stryker-бригаду (SBCT)", - сообщили журналисты.

Также отмечено, что США держат в Европе воздушные силы: по две эскадрильи F-35 и F-15E в Великобритании, три эскадрильи F-16 в Италии и Германии, а также ряд ключевых авиабаз. Кроме того, в итальянском Неаполе находится штаб американского Шестого флота.

Кого США могут вывести из Европы

По мнению экспертов, когда речь заходит о планах вывести американских военных из Румынии и Польши, имеются в виду ротационные бригадные группы. В Польше с октября 2024 года находится 1-я ABCT из состава 3-й пехотной дивизии в рамках Atlantic Resolve. А в Румынии - 3-я бригадная боевая группа 10-й горной дивизии, которая должна завершать свою 9-месячную ротацию.

"Стоит понимать, что Atlantic Resolve, с точки зрения реальных сил, является более символической операцией. А вот ее завершение точно станет настоящим сигналом политики Вашингтона. Потому что это были передовые подразделения на случай, если РФ атакует эти страны, такой себе демонстрацией флага и предупреждением не атаковать", - добавили журналисты.

Вывод американских военных из Европы

Как писал УНИАН, ранее появилась информация о том, что США планируют вывести из Восточной Европы до 10 тысяч своих военных. Рассматриваемые подразделения являются частью из 20 тысяч военнослужащих, которых администрация бывшего президента США Джо Байдена развернула в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной.

В то же время, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что США выводят свои войска из аэропорта в Польше, однако военные по-прежнему остаются в стране. Польша указала американским солдатам базы, где их смогут принять. Они будут размещены в других местах на территории страны.

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