Ходжес объяснил, что пока продолжается война Путина против Украины или существует угроза расширения войны дальше в Европу.

Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжесназвал трипричины, почему в интересах США сохранить свое присутствие в Европе.

"Первая: Европа в целом является нашим крупнейшим торговым партнером. И поэтому Америка заинтересована в ее процветании, а процветание требует стабильности и безопасности", - сказал он в интервью Радио Свобода.

Ходжес пояснил, что пока продолжается война Путина против Украины или существует угроза расширения войны дальше в Европу, это увеличит нестабильность, принесет миллионы беженцев, нарушит поставки продовольствия. "Все это плохо влияет на экономику каждого из нас. Нам нужно, чтобы Европа процветала. Это стратегический интерес номер один", - отметил Ходжес.

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Вторым стратегическим интересом является доступ. Он отметил, что американский контингент в Европе составляет 80 тыс. "Благодаря этому контингенту мы имеем доступ к базам в Великобритании, Испании, Италии, Греции, Турции, Польше, Германии и других странах.

"У нас есть соглашения об обмене разведданными почти с каждой страной Европы. Поэтому в наших интересах оставаться там и поддерживать эти отношения по очень-очень низкой цене", - подчеркнул экс-командующий.

И третий интерес, по его словам, заключается в том, чтобы помочь Украине победить РФ. "Удержать Россию от нападения на страны НАТО, чтобы США не были вовлечены в конфликт против России", - констатировал Ходжес.

Заявления Ходжеса о войне

Ранее бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес высказал мнение, что россияне продолжат бить по Украине ракетами и дронами, а также будут совершать атаки на поле боя, но это не поможет им выиграть войну против Украины.

Кроме того Ходжес заявлял, что если Россия окончательно потеряет Крым, то это будет иметь наибольшее значение для россиян в войне против Украины.

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