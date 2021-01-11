Василий Рыбников

Кровавые репрессии, которым сегодня подвергается первый свободный президент диктаторского мира Дональд Трамп, - это лишь начало преступной цепи, которую держит в своих руках главный каратель современности Петр Порошенко. Не зря российские эксперты говорят, что когда Порошенко хочет кого-то убить, он лишает его Твиттера. Так и случилось.

России чуждо понятие политического убийства. Просто не принято. Немцов, например, сам застрелился, довела какая-то телка из Украины (еще бы), Навальный слишком часто стирал трусы (гы-гы-гы, трусы!) и так далее, но когда перед российскими экспертами замаячило безутешное тело американского президента Трампа, их вердикт был однозначным: валить на месте. «Им же теперь его убивать придётся, - заявил в эфире программы независимого журналиста Соловьева свободно мыслящий политолог Сатановский. - Мужик явно завёлся». Российские журналисты особо подчеркивают, что один американский блогер придерживается того же мнения: «Демократы как явление зла обязательно сведут счёты с действующим президентом, вплоть до реального уничтожения республиканца».

В первых рядах борцов с американским фашизмом находится лично Владимир Владимирович Путин

«Наблюдая за происходящим на Западе, в частности, в США, мы понимаем, что нам повезло жить в самой свободной из всех великих держав - в России, - справедливо восклицает русский протоиерей Андрей Новиков из Храма Живоначальной Троицы. - Надо это ценить и беречь, беречь нашу Родину и защищать от нового мирового фашистского по методам порядка». В первых рядах борцов с американским фашизмом находится лично Владимир Владимирович Путин. Многие заметили , как 6 января, в день Великой Вашингтонской Капитолистической Революции, президент России бегал посреди ночи по церквям, массово возжигая и втыкая повсюду свечки радости во успешествование богоугодного погромления бесовского Капитолия, обители сатанинской, рогатым христовым воинством вашингтонской резидентуры ГРУ и кричахом: «Быстрее, быстрее!».

Американский фашизм - явление сугубо украинское, отцом его, как известно, является каратель Петр Порошенко

Увы, силы революционных матросов были неравны, гомодиктатура победила, преподобный Трамп был грубо выброшен голым на мороз из всех социальных сетей из-за подстрекательства к миру, в американских церквях начались массовые обряды по смене пола безутешным младенцам; тех мальчиков, кто отказывался, грубо съедали, многих прибивали к бигбордам прямо в трусиках и заливали в них монтажную пену...

Стоп! Знакомый почерк. Не следует забывать, что американский фашизм, о котором так справедливо говорил русский прогрессивный протоиерей Андрей Новиков, - явление сугубо украинское, отцом его, как известно, является каратель Петр Порошенко. Избавление от президентства окончательно развязало руки этому кондитерствующему молодчику. Поначалу он, как известно, всецело отдавался убийствам детей на Донбассе со своей спецгруппой «Медведи» , которую до зубов вооружил снайперским оружием и специальными противодетскими пулями, но потом, очевидно, заскучал и грубо вмешался в дела США. Тем более что как с Байденом, так и с цифровыми диктаторами, непосредственно захватившими сегодня власть за океаном, его связывала долгая криминальная история совместного уничтожения людей по всему миру. Так, российская пресса уже раскрыла ключевую роль соцсетей, особенно Фейсбук (из которого Трампа, разумеется, тоже выкинули) в становлении и развитии нацизма в Украине: «В обширном материале авторы рассказывают истории неонацистов, которые со всего мира собираются на Украине, а затем отправляются в Донбасс для получения боевого опыта ценой жизни местных жителей. В каждой такой истории фигурирует Facebook».

Украинская хунта провела еще одну успешную спецоперацию по экспорту своего фашизма в страны незрелой демократии

«Раскрыта ключевая роль Порошенко в американском «майдане»: «Украина с вами!» - пишет российская пресса. - Некоторые не исключают, что причиной, побудившей Трампа сдать позиции, стал прочувствованный пост известного «специалиста по майданам» Петра Порошенко».

Пазл сложился, маски сорваны. Что ж, по крайней мере, теперь, если вдруг с Трампом что-то случится, не придется долго гадать, чьих кровавых рук это дело.

Так украинская хунта провела еще одну успешную спецоперацию по экспорту своего фашизма в страны незрелой демократии. И только Россия ей по-прежнему не по зубам: Путин даже Твиттером пользоваться не умеет.

Всех желающих помочь украинской армии развесить по зубам всем, кому необходимо, просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук

Василий Рыбников

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