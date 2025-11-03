При этом Трамп отметил, что не хочет, чтобы США "были единственной страной, которая не проводит испытания".

У США есть "достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир", но Штаты не будут "единственной страной, которая не проводит испытания" ядерного оружия.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News. "У нас больше ядерного оружия, чем у других стран. Мы должны что-то сделать с денуклеаризацией", - сказал он.

По словам Трампа, он обсуждал этот вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. "У нас достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир. Россия имеет много ядерного оружия, и Китай будет иметь много", - отметил он.

"Мы будем испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом молчат. Мы - открытое общество. Мы другие. Мы говорим об этом", - поделился планами глава Белого дома.

Испытания ядерного оружия в США

В конце октября Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Тогда он заявлял, что не хотел принимать такого решения, однако, по его словам, "не имел выбора"

Этот шаг разделил Конгресс, поскольку республиканцы приветствуют это решение, а демократы считают его опасным.

