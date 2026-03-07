Россия массированно атаковала Украину баллистикой: есть попадание по дому и пострадавшие

Мониторинговые каналы сообщали о пусках ракет "Циркон" из оккупированного Крыма.

Российские войска поразили баллистическими ракетами многоэтажку в Киевском районе Харькова: несколько людей пострадали.

Обновлено 03:08. В Новоднестровске Черновицкой области были слышны взрывы, сообщает Суспильное - в городе пропал свет.

Обновлено 03:01. Крылатые ракеты летят в направлении Новоднестровска Черновицкой области.

По словам Синегубова, известно о 7 пострадавших в результате вражеского удара по Харькову.

"Трех человек госпитализировали с травмами. В частности, в больнице - 11 летний мальчик. Еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте, среди них - 17-летняя девушка, которая испытала острую реакцию на стресс", - добавил он.

Обновлено 02:42. Как сообщают Воздушные силы, крылатые ракеты двигаются от Кировоградской области в направлении Черкасской/Винницкой областей.

По словам Терехова, в Харькове есть информация о 7 пострадавших, но под завалами многоэтажки есть люди.

На месте удара - значительные разрушения и пожар, сообщил городской голова Игорь Терехов. В результате удара пострадал 11-летний мальчик. За медицинской помощью в результате российской атаки обратились шесть человек, среди них - ребенок, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, в Чугуеве Харьковской области двое человек - мужчина и женщина - пострадали в результате российского удара. Около 01:20 военные РФ попали беспилотником по частному дому, сообщил Суспильному пресс-секретарь спасателей региона Евгений Василенко. На месте попадания вспыхнул пожар, огонь охватил около 40 кв. метров.

Также глава Киевской городской военной администрации сообщил о зафиксированных последствиях атаки в Деснянском районе столицы.

Также мониторинговые каналы сообщали о пусках ракет "Циркон" в направлении Коростеня Житомирской области.

Удары РФ по Украине

2 марта Российская Федерация нанесла удар дроном по гражданскому пассажирскому поезду "Укрзализныци" во время движения. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

