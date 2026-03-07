Секрет идеальной картинки:5 настроек телевизора, которые нужно изменить сегодня

Даже простая корректировка резкости, контраста и режима изображения может значительно повысить качество просмотра без дополнительных затрат.

Даже если вы только планируете покупку нового телевизора или уже давно пользуетеcь своей моделью, правильная настройка может значительно улучшить качество картинки и общий комфорт просмотра.

Многие телевизоры из коробки работают в "демонстрационном" режиме, который не подходит для домашнего использования. Ниже – 5 ключевых параметров, которые стоит изменить для более точного изображения и лучшей производительности, пишет ZDNET.

1. Уменьшите резкость

Вопреки распространенному мнению, настройка "резкости" на телевизоре не влияет на резкость отображаемого изображения. На самом деле она отвечает за искусственное усиление контуров, которое может привести к появлению шумов и искажать детали.

Производители используют эту функцию, чтобы изображение выглядело более "четким", но в реальности это обычно приводит к неестественным границам объектов и снижению качества картинки.

Уменьшите резкость до минимального уровня или установите значение примерно 5-10% (в зависимости от модели ТВ) и подберите комфортный баланс вручную.

2. Отключите сглаживание движения (Motion Smoothing)

Функция Motion Smoothing (интерполяция кадров) предназначена для уменьшения эффекта размытия во время динамичных сцен. Она добавляет искусственные кадры, чтобы компенсировать разницу между частотой съемки фильмов (обычно 24 кадра в секунду) и частотой обновления экрана.

Однако это может непреднамеренно привести к так называемому "эффекту мыльной оперы", из-за которого фильмы и сериалы выглядит гораздо хуже. Функция часто включена по умолчанию и может называться по-разному:

TruMotion

Auto Motion Plus

Motionflow

Если изображение выглядит не лучшим образом, то лучше ее отключить.

3. Отключите режим Vivid и уменьшите яркость

Режим Vivid (Яркий/Динамичный) создается для демонстрации телевизоров в магазинах. Он заметно повышает яркость, насыщенность цветов и контраст, что отлично выглядит при ярком освещении торгового зала, но не подходит для дома.

В домашних условиях такой режим может "перенасыщать" цвета, делать картинку неестественной и даже вызывать усталость глаз.

Также важно правильно оптимизировать настройку яркости под названием "черная точка" (black point). Слишком высокий показатель может привести к размытому изображению, а при низком детали могут теряться в темных сценах.

Чтобы оптимизировать яркость для телевизора, необходимо включить сцену с темным освещением и поставить видео на паузу. Затем установите яркость на минимальный уровень и постепенно увеличивайте ее до тех пор, пока не удастся различить множество деталей в тенях изображения, не делая их слишком яркими.

4. Проверьте контраст

Регулировка контраста отвечает за баланс между светлыми и темными участками изображения. Слишком высокий контраст может "сжечь" светлые детали (пересвет), а слишком низкий – сделать картинку плоской и тусклой.

На новых телевизорах контраст часто установлен на максимальные значения, что не есть оптимально. Эксперты рекомендуют настроить контраст самим, используя изображение с яркими и темными областями (например, небо с облаками). Добейтесь баланса, при котором:

светлые зоны сохраняют детали,

темные участки остаются глубокими,

изображение выглядит объёмным.

5. Выберите правильный режим изображения

Большинство телевизоров имеют предустановленные режимы (Picture Modes), которые автоматически меняют сразу несколько параметров.

Выбор оптимального режима для своих целей (Standard, Dynamic, Game Mode) значительно улучшит ваш опыт, а если повезет, вы сможете найти идеальную картинку одним кликом.

По словам аналитиков, сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память в ближайшее время производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

