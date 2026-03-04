Ситуация на рынке топлива в Украине ухудшается: государство решило вмешаться

В Украине на заправках резко выросли цены на топливо из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) будет следить за рынками бензина и дизельного топлива, чтобы проверить, не нарушали ли операторы АЗС законодательство при повышении цен. Об этом сообщается на сайте органа исполнительной власти.

"Антимонопольный комитет Украины осуществляет меры контроля за ситуацией на рынках светлых нефтепродуктов с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов АЗС во время поднятия цен в начале марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 марта Антимонопольный комитет направил участникам рынка требования предоставить информацию, необходимую для выяснения причин повышения цен.

Видео дня

После получения данных АМКУ их проанализирует и, в случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, примет соответствующие меры.

В Антимонопольном комитете напомнили, что цены на светлые нефтепродукты в Украине не регулируются государством. Поскольку отечественный рынок полностью зависит от импорта, колебания мировых цен напрямую влияют на стоимость топлива для потребителей.

"Повышение стоимости топлива носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине", - добавили в АМКУ.

Цены на топливо в Украине: главное

Напомним, во вторник вечером и в среду утром цены на украинских АЗС продолжили повышаться. Причиной стало обострение ситуации на Ближнем Востоке и напряженность на международных рынках.

Как сообщалось, сеть АЗС OKKO подняла цены на все виды бензина и дизельного топлива на 2 грн/л. Обычный бензин подорожал до более 70 грн/л, а высокооктановый Pulls 100 - до более 80 грн/л. Автогаз подорожал на 1 грн/л.

В целом с 18 февраля, на фоне обострения геополитической ситуации, цены на бензин и дизель в сети OKKO выросли на 7 грн/л, а в WOG - на 5 грн/л.

Эксперты по-разному оценивают последствия подорожания топлива

По мнению экономиста Олега Пендзина, повышение цен может быть связано с "картельным сговором". По его словам, от момента повышения котировок нефти до закупки сырья по новой цене и выпуска готового топлива проходит не менее 20 дней - это технологический цикл, который невозможно сократить. А цены в Украине выросли слишком быстро.

Специалисты не склонны к апокалиптическим прогнозам, но считают, что цены могут вырасти еще больше.

Основатель группы компаний Prime и топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил, что цены на бензин и дизель на украинских АЗС могут подняться до 100-150 грн/л, в зависимости от продолжительности блокировки Ормузского пролива. Через несколько месяцев после возобновления судоходства цены могут снизиться до 80 грн/л.

Вас также могут заинтересовать новости: