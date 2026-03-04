Захватил территорию меньше Ливана: аналитики ISW подсчитали 'успехи' Путина

Действия ВСУ за последние полгода были более успешными, чем действия армии оккупантов РФ, которые несут огромные потери.

Территорию меньше Ливана или округа Лос-Анджелес удалось захватить российским оккупантам за последние три с половиной года постоянных атак. При этом россияне несут непомерные финансовые убытки и катастрофические человеческие потери ради мизерных территориальных выгод, а Путин блефует на переговорах. Аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждают эти выводы реальными цифрами и данными с передовой, говорится в материале влиятельного издания The Washington Post.

Заявления Кремля о скором захвате Донецкой области – это обычное хвастовство, отмечают в материале его авторы. Сегодня оккупанты контролируют лишь 19,4% украинской территории. При этом 7% Украины они захватили еще в 2014 году, а на пике вторжения в 2022 году эта цифра достигала 26,8%. После мощных контрнаступлений ВСУ Россия потеряла контроль над большими участками, оставив себе лишь около 17,9%.

С тех пор агрессор не прогрессирует. За полтора года оккупанты захватили лишь на 1,5% больше земель, и за эти крохи Путин заплатил миллионом жизней своих граждан. России понадобилось три с половиной года, чтобы захватить площадь, меньшую, чем Ливан или округ Лос-Анджелес. Стратегический провал очевиден – оккупанты просто сжигают свой ресурс, отмечают эксперты ISW.

Видео дня

Контрудары ВСУ и технологическое преимущество Украины

Украина не только держит стену, но и активно атакует. С прошлой осени ВСУ начали оттеснять россиян локальными контратаками. В ноябре защитники освободили Купянск, а в прошлом месяце удалось вернуть важные позиции в Запорожской и Днепропетровской областях, отмечается в статье.

За последние шесть месяцев украинские войска ежедневно достигали больших успехов, чем за предыдущие девять - ВСУ освободили больше территорий, чем враг захватил за последние две недели февраля. Этому способствует "стена дронов", которая успешно подавляет преимущество России в человеческих ресурсах.

Украина также запустила собственную ударную кампанию дальнего радиуса действия. Используют дроны и новые крылатые ракеты отечественного производства.

Блеф вместо дипломатии: ложь Кремля на переговорах

Россия лишь имитирует готовность к миру. На самом деле их позиция – это попытка обмануть Запад. Кремль требует полного политического контроля над Украиной, пишет The Washington Post.

Оккупанты утверждают, что аннексировали Херсонскую и Запорожскую области, но они даже не контролируют их полностью. Кроме того, Россия посягает на Одессу, Николаев, Днепр и Харьков.

Аналитики из ISW отмечают, что Путин просто блефует. Блеф заключается в том, что россияне все равно завладеют Украиной и возьмут то, что хотят. Сам Путин просто хочет выиграть время для нового удара, а давление на Киев по поводу территориальных уступок только подпитывает войну.

Что сейчас происходит с переговорами с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможной отмене переговоров с Россией в Абу-Даби (5-8 марта) из-за военных действий в Иране. Официальной отмены встречи пока не было.

Согласно результатам последнего опроса общественного мнения, значительная часть населения РФ хочет мирных переговоров с Украиной. Доля россиян, склоняющихся к дипломатическому варианту, выросла до 67%.

На фоне полного недоверия к России большинство граждан Украины также считает, что завершение активной фазы войны возможно только путем переговоров. Около 60% украинцев поддерживают необходимость дипломатического диалога.

Вас также могут заинтересовать новости: