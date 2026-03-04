Мужчины среднего возраста больше всего переживают по поводу празднования 8 марта, - опрос

Большинство украинцев не будут праздновать 8 марта в 2026 году, популярность праздника снизилась. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Rating Group.
Отмечается, что о намерении праздновать 8 марта в 2026 году заявили 45% респондентов, а 52% - ответили, что не будут праздновать. Еще 3% не смогли ответить.
Сколько процентов украинцев заявляли о намерении праздновать 8 марта ранее:
- в 2021 году - 68% опрошенных;
- в 2020 году - 77%;
- в 2017 году - 81%;
- в 2012 году - 86%.
Rating Group отмечает, что популярность 8 марта снизилась среди различных социально-демографических категорий населения.
В каких регионах больше всего украинцев планируют праздновать 8 марта:
- на востоке Украины - 61% (в 2021 году - 75%);
- на юге Украины - 51% (в 2021 году - 77%);
- в Киеве - 44% (в 2021 году - 61%);
- в центральных областях Украины - 42% (в 2021 году - 69%);
- на западе Украины - 34% (в 2021 году - 58%).
Украинцы какого возраста и пола чаще всего планируют праздновать 8 марта:
- мужчины средней возрастной категории 36-50 лет - 58%;
- женщины средней возрастной категории 36-50 лет - 42%;
- мужчины в возрасте 18-35 лет - 48%;
- мужчины в возрасте 36-50 лет - 58%;
- мужчины в возрасте от 51 года - 46%;
- женщины в возрасте 18-35 лет - 36%;
- женщины в возрасте 36-50 лет - 42%;
- женщины в возрасте от 51 года - 42%.
Депутаты готовят для украинок замену 8 марта
Как сообщал УНИАН, для украинок в Верховной Раде Украины готовят замену празднику 8 марта. В парламенте зарегистрирован проект постановления об установлении в Украине праздничного дня - День украинской женщины (№15052).
Им предусматривается установить в Украине праздник - День украинской женщины, который будет отмечаться ежегодно 25 февраля.