Мужчины среднего возраста больше всего переживают по поводу празднования 8 марта, - опрос

Популярность этого праздника среди украинцев снизилась.

Большинство украинцев не будут праздновать 8 марта в 2026 году, популярность праздника снизилась. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Rating Group.

Отмечается, что о намерении праздновать 8 марта в 2026 году заявили 45% респондентов, а 52% - ответили, что не будут праздновать. Еще 3% не смогли ответить.

Сколько процентов украинцев заявляли о намерении праздновать 8 марта ранее:

в 2021 году - 68% опрошенных;

в 2020 году - 77%;

в 2017 году - 81%;

в 2012 году - 86%.

Rating Group отмечает, что популярность 8 марта снизилась среди различных социально-демографических категорий населения.

В каких регионах больше всего украинцев планируют праздновать 8 марта:

на востоке Украины - 61% (в 2021 году - 75%);

на юге Украины - 51% (в 2021 году - 77%);

в Киеве - 44% (в 2021 году - 61%);

в центральных областях Украины - 42% (в 2021 году - 69%);

на западе Украины - 34% (в 2021 году - 58%).

Украинцы какого возраста и пола чаще всего планируют праздновать 8 марта:

мужчины средней возрастной категории 36-50 лет - 58%;

женщины средней возрастной категории 36-50 лет - 42%;

мужчины в возрасте 18-35 лет - 48%;

мужчины в возрасте 36-50 лет - 58%;

мужчины в возрасте от 51 года - 46%;

женщины в возрасте 18-35 лет - 36%;

женщины в возрасте 36-50 лет - 42%;

женщины в возрасте от 51 года - 42%.

Депутаты готовят для украинок замену 8 марта

Как сообщал УНИАН, для украинок в Верховной Раде Украины готовят замену празднику 8 марта. В парламенте зарегистрирован проект постановления об установлении в Украине праздничного дня - День украинской женщины (№15052).

Им предусматривается установить в Украине праздник - День украинской женщины, который будет отмечаться ежегодно 25 февраля.

