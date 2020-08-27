Тихановская рассказала, готова ли общаться с Путиным

Кандидат в президенты Беларуси уже успела пообщаться с другими мировыми лидерами.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, готова ли вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, если поступит соответствующее предложение.

Об этом она сообщила в интервью DW.

По словам Тихановской, в данный момент у нее не было контактов с российскими представителями.

"Но я должна сказать, что мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении", - пояснила она.

Отвечая на вопрос о готовности к разговору с Путиным, белорусская оппозиционерка ответила утвердительно.

"Вы знаете, все мы люди и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным", - заверила она.

Тихановская также заверила, что Беларусь - независимая страна и этот статус не подлежит обсуждению. Она добавила, что выступает за близкие экономические и политические отношения со всеми странами.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован