Команда М13 дебютировала на кибертурнире CYBERWAR CUP

Военнослужащие и ветераны М13 приняли участие в кибертурнире CYBERWAR CUP. Участники соревнуются в любительских матчах по Counter-Strike.

Как рассказал ветеран войны и координатор киберкоманды М13 Александр Терен, команда сформировалась совсем недавно, хотя идею ее создания обсуждали давно.

"Наша команда сформировалась совсем недавно, поэтому мы еще даже не успели придумать ей название. В то же время идею создания киберкоманды вынашивали давно, ведь среди ветеранов и военнослужащих есть люди, которые интересуются киберспортом. На этот раз нам удалось реализовать этот замысел и впервые зарегистрироваться на любительские соревнования", – говорит Терен.

По словам Александра Терена, в команду вошли ветераны и действующие военнослужащие, в частности те, кто получил ранения.

"Среди участников есть люди с ампутациями и ранениями, которые сейчас не могут заниматься активным физическим спортом, но могут проявить себя в киберспорте. Для них это возможность оставаться в командном взаимодействии, соревноваться и реализовывать себя в новом направлении", – говорит Александр Терен.

Он также добавляет, что в будущем команда планирует участвовать и в кибертурнирах по другим играм.

