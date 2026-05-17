Конец мая принесет большое счастье двум знакам Зодиака

Ситуация уже начинает меняться в более гармоничную сторону.

Конец мая 2026 года принесет облегчение для двух знаков Зодиака. По словам астролога Жанны Грей, этот период станет временем постепенного восстановления, ясности и внутреннего спокойствия после длительного напряжения и нестабильности, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Она отметила, что последние годы могли ощущаться как период хаоса и неопределённости, однако сейчас ситуация начинает меняться в более гармоничную сторону. Май, по её словам, приносит ощущение опоры, стабильности и возвращения контроля над собственной жизнью. Всё, через что пришлось пройти за последние годы, постепенно отходит на второй план, уступая место внутреннему исцелению, улучшению отношений и новому этапу развития.

Телец

Астролог объяснила, что Тельцам особенно непросто давались последние годы из-за влияния Урана, который с 2018 года находился в их знаке и приносил резкие перемены и нестабильность. Она добавила, что представители этого знака могли практически полностью пересмотреть свою жизнь, привычки и даже представление о себе.

По её словам, с конца апреля влияние Урана начинает ослабевать, и Тельцы постепенно выходят из периода постоянной неопределённости. Вместо режима выживания начинает формироваться более спокойное и устойчивое состояние, которое возвращает ощущение внутренней уверенности.

Дополнительный импульс даёт новолуние в Тельце 16 мая, которое, как отметила астролог, символизирует новый этап и очищение от всего лишнего. Она подчеркнула, что это время закладывания новых основ – в личности, отношениях и жизненных приоритетах. Постепенно формируются более осознанные решения в сфере окружения и карьеры.

Скорпион

Жанна Грей рассказала, что Скорпионы особенно остро ощущали влияние нестабильности, поскольку Телец управляет их сектором отношений. По её словам, последние годы могли сопровождаться непредсказуемостью в личной жизни, сложностями в партнёрствах и ощущением отсутствия стабильной опоры.

Грей отметила, что в начале месяца эмоциональный пик мог усилиться из-за полнолуния в знаке Скорпиона, которое вывело на поверхность важные внутренние переживания. Хотя это могло быть непросто, подобные периоды, по её словам, помогают лучше понять собственные потребности и расставить приоритеты.

Астролог подчёркнула, что с переходом Урана в другой знак у Скорпионов начинается этап большей ясности. Появляется понимание, какие отношения и ситуации могут остаться в жизни дальше, а от каких необходимо постепенно отказаться.

После новолуния в Тельце 16 мая, как отмечает Грей, усиливается движение к стабильности и более устойчивым связям. Она посоветовала не спешить и доверять процессу, так как следующий этап жизни постепенно открывает больше поддержки, гармонии и внутреннего равновесия.

