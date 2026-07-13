Пол будет дольше пахнуть свежестью: достаточно двух капель в воду

Избыток масла может оставлять разводы или делать пол скользким.

Когда вы моете пол с добавлением спецсредства, то, хоть сразу после мытья в квартире и пахнет свежестью, через час этот запах выветривается без следа. Как пишет dom.wprost.pl, это совершенно нормально - большинство средств для мытья полов содержат не слишком сильные ароматизаторы, которые быстро испаряются и дают лишь кратковременный эффект.

Однако есть способ сохранить свежесть в доме после мытья полов надолго – с помощью всего лишь нескольких капель средства, которое нужно добавить в воду. Речь идет об эфирном масле.

Обычно достаточно 2-3 капель на ведро воды в добавление к вашему обычному средству для мытья полов.

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Хорошо работают следующие масла:

лавандовое масло – обеспечивает успокаивающий, стойкий аромат,

лимонное или апельсиновое масло – придает свежий аромат, хотя обычно он держится меньше,

эвкалиптовое масло – ассоциируется с чистотой и часто используется в отелях и спа-салонах.

Однако увеличивать количество не стоит. Больше – не всегда лучше. Избыток масла может оставлять разводы или делать пол скользким.

Если у вас есть кошки или собаки, перед использованием проверьте, безопасно ли выбранное масло для них. Некоторые натуральные масла могут раздражать животных.

Почему одни полы пахнут дольше, чем другие?

Деревянные и ламинированные полы с более пористой структурой могут удерживать молекулы запаха довольно долго, в то время как гладкая керамическая плитка отдает их гораздо быстрее. Температура в квартире, влажность и частота проветривания также играют роль. Чем чаще происходит воздухообмен, тем быстрее исчезает аромат.

Уборщики также делятся еще одним интересным лайфхаком. Они утверждают, что запах в квартире держится гораздо дольше, если пол вымыт хорошо отжатой шваброй. Избыток воды, напротив, увеличивает время сушки и ускоряет испарение ароматизаторов.

Можно ли использовать кондиционер для белья?

Этот метод популярен в интернете, однако подойдет не для всех полов. Его лучше использовать только на керамической плитке. На ламинате, дереве или виниловых полах он может образовать тонкую пленку, которая способствует появлению разводов и ухудшает состояние поверхности.

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