Садоводы рекомендуют в июле поставить на подоконнике миску с кофейной гущей: простая причина

В кофейную гущу нужно добавить немного соды.

Сочетание кофейной гущи с пищевой содой является чрезвычайно эффективным способом поглощения неприятных запахов и одновременно помогает отпугивать вредителей. Использованный кофе благодаря своей гранулированной структуре хорошо впитывает запахи, тогда как пищевая сода известна своими нейтрализующими свойствами, пишет Surrey Live.

Специалисты по садоводству компании WWNursery советуют хозяевам смешать эти два ингредиента в миске и разместить смесь в разных местах дома и сада. Средство, в частности, можно разместить в холодильнике, возле мусорных контейнеров или в автомобиле, чтобы устранить неприятные запахи, а также на террасе или подоконниках для отпугивания нежелательных насекомых.

Как пояснили в издании, у большинства насекомых, в частности у пауков и комаров, очень хорошо развито обоняние, и они не переносят сильного запаха кофейной гущи.

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"Как бы странно это ни звучало, решением является кофейная гуща! Это безопасный и эффективный способ держать вредителей подальше. Кофейная гуща помогает отпугивать не только комаров, но и других надоедливых насекомых, таких как осы и пчелы", – заверили специалисты.

Эксперты издания TheKitchn рассказали, что кофе содержит азот, который активно нейтрализует неприятные запахи, а не просто маскирует их, "подобно пищевой соде, но с гораздо более приятным ароматом".

"Кофейная гуща естественным образом поглощает различные неприятные запахи и оставляет после себя легкий аромат кофе. Хотя я использовал этот способ для кухонного мусорного ведра, его легко применить по всему дому: в холодильнике или морозильной камере для устранения запахов еды, в автомобиле, если там появился затхлый запах, или даже возле кошачьего туалета или мест, где находятся домашние питомцы", – говорит один из экспертов.

Министерство сельского хозяйства США для устранения запахов также рекомендует насыпать свежую кофейную гущу или пищевую соду тонким слоем в большую неглубокую емкость и поставить ее на нижнюю полку холодильника или морозильной камеры.

Ранее УНИАН называл 8 распространенных растений, которые помогут отпугнуть комаров. Их не только можно выращивать рядом, но и использовать эффект эфирных масел, содержащихся в листьях и стеблях. В частности, эти растения добавляют в спреи и лосьоны, которые наносят на кожу или одежду. Речь идет о цитронелловой траве, лаванде, мелиссе, монарде, лимонной вербене и т. д.

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