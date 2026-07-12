Для трех знаков Зодиака новая неделя станет самой счастливой в году

В списке есть представители знака Лев.

Составлен гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2026 года, она может стать самой важной и благоприятной за весь год для трех знаков Зодиака.

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Хотя некоторые события сначала покажутся неожиданными или даже напряженными, именно они помогут оставить прошлое позади и откроют путь к позитивным переменам. Для Львов, Водолеев и Тельцов предстоящие дни станут временем важных осознаний, судьбоносных решений и новых возможностей, которые способны изменить жизнь к лучшему.

13 июля Венера образует напряженный аспект с Ураном, из-за чего планы могут резко измениться, а неожиданные встречи или события заставят посмотреть на привычные вещи под другим углом. Уже 14 июля новолуние в Раке усилит влияние эмоций, интуиции и внутренних перемен. Несмотря на ретроградный Меркурий, именно сочетание этих астрологических событий сделает неделю с 13 по 19 июля одной из самых значимых в 2026 году для представителей трех знаков Зодиака.

Лев

Для Львов эта неделя станет настоящей точкой отсчета. После новолуния в Раке Луна перейдет в ваш знак и сформирует напряженный аспект с Плутоном, заставляя взглянуть в лицо старым страхам, внутренним переживаниям и ситуациям, которые давно требовали завершения. Дополнительное влияние квадрата Венеры и Урана может принести неожиданные перемены в отношениях или финансовой сфере.

Несмотря на возможное напряжение, именно благодаря этим событиям вы сможете избавиться от всего, что давно мешало двигаться вперед. Вы поймете, какие привычки, проекты или даже отношения уже исчерпали себя, и почувствуете готовность начать новый этап.

Главное – не принимать поспешных финансовых решений и не позволять эмоциям управлять поступками. Берегите силы, избегайте ненужных конфликтов и не тратьте энергию на людей, которые не приносят вам пользы. Чем спокойнее вы будете реагировать на происходящее, тем быстрее увидите, что перемены работают в вашу пользу. Именно эта неделя способна стать началом одного из самых счастливых периодов года.

Водолей

Для Водолеев неделя окажется переломной и поможет расставить приоритеты. Новолуние в Раке и ретроградный Меркурий затронут сферу здоровья, работы и ежедневных обязанностей, поэтому сначала может показаться, что вокруг слишком много хаоса. Возможны небольшие сложности в общении с коллегами или неожиданные изменения в рабочих процессах. Кроме того, квадрат Венеры и Урана способен принести непредвиденные расходы или заставить иначе взглянуть на финансовые вопросы.

Однако именно эти события помогут вам понять, что действительно заслуживает вашего внимания, а что лишь напрасно отнимает силы. Не торопитесь принимать важные решения, особенно связанные с карьерой или документами. Лучше посвятите время заботе о себе, отдыху и общению с людьми, которые вас поддерживают.

Уже совсем скоро станет очевидно, что все происходящее вело вас к положительным переменам. Эта неделя поможет избавиться от лишнего напряжения и создаст прочную основу для успехов во второй половине года.

Телец

Для Тельцов неделя начнется с неожиданностей, но именно они откроют перед вами новые возможности. Венера, ваша планета-покровитель, образует напряженный аспект с Ураном, из-за чего могут измениться отношения с близкими, друзьями или любимым человеком. Ретроградный Меркурий также способен осложнить общение и вызвать временное недопонимание.

Главное сейчас – не делать поспешных выводов и внимательно выбирать слова. Некоторые ситуации будут выглядеть сложнее, чем окажутся на самом деле, поэтому не позволяйте эмоциям взять верх. Если возникнут разногласия, сохраняйте спокойствие и не бойтесь задавать уточняющие вопросы.

Именно ваше терпение и умение действовать взвешенно станут главным преимуществом. Выполняйте свои обязательства, спокойно относитесь к возможным задержкам и не позволяйте мелким неприятностям сбить вас с пути. Уже к концу недели вы увидите первые результаты происходящих перемен и поймете, что они открывают перед вами новые перспективы. Благодаря этому период с 13 по 19 июля может стать одним из самых удачных и судьбоносных за весь 2026 год.

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