Когда в Украине наступит долгожданное потепление: синоптик назвала даты

Завтра во многих областях по-прежнему ожидаются дожди.

В Украину наконец-то придет долгожданное потепление, причем оно будет вполне комфортным, без изнурительной жары, которая терроризирует Европу. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Так, она отметила, что в понедельник в Украине максимальная температура воздуха в течение дня составит +22…+28 градусов.

"Интересная особенность – вдоль полосы от Закарпатья через Винницкую и Черкасскую области вплоть до Сумской области будет прохладнее, +18–+21 градус", – добавила Диденко.

Видео дня

Что касается осадков, то они ожидаются в западных и северных областях, местами в центральной части и на юге Одесской области, на остальной территории будет сухо.

В Киеве 13 июля утром и днем прогнозируется сильный ветер северо-западного направления. Во второй половине дня ожидается дождь, не забудьте взять зонтики. Температура воздуха составит около +25 градусов.

Потепление наступит со вторника, порадовала синоптик. При этом оно будет "спокойным, без крайностей".

Европу охватила новая волна жары

В эти выходные во Франции начался пиковый период новой волны жары. В воскресенье местами в самые жаркие часы суток ожидается более 40–42 °C.

По меньшей мере 12 человек погибли в результате масштабного лесного пожара на юге Испании.

А самые известные достопримечательности и музеи Парижа, в том числе Эйфелева башня, на несколько дней перейдут на сокращенный график работы в связи с экстремальными температурами.

Вас также могут заинтересовать новости: