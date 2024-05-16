Москва могла получить 3 млрд евро из-за лазейки в санкциях, которая позволяет Турции перемаркировать российское топливо.

Лазейка в санкциях позволяет маскировать российское топливо под турецкое и поставлять его в ЕС. Выводы базируются на исследовании экспертов Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Центра изучения демократии (CSD), а также независимых отчетах Politico.

"Турция стала стратегической остановкой для российских топливных продуктов, направляемых в ЕС, что приносит сотни миллионов налоговых поступлений в военный бюджет Кремля", - говорит старший аналитик по энергетике CSD Мартин Владимиров.

Эта схема стала возможной благодаря обходному пути в санкциях Брюсселя, которые позволяют ввозить в ЕС "смешанное" топливо, если его маркировали как нероссийское.

Видео дня

Согласно исследованиям, за период с февраля прошлого года по февраль 2024-го Турция увеличила свои закупки у России на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. За этот же период турецкий экспорт топлива в Евросоюз подскочил на 107%.

Это не означает, что каждый топливный груз, который поступает в ЕС из Турции, является российским. Впрочем, географическое расположение турецких портов в сочетании с данными импорта и экспорта убедительно указывает на то, что значительные объемы российского топлива просто перемаркировали и направили в Евросоюз.

Санкционное давление на Турцию растет

После начала российско-украинской войны Анкара стала одним из крупнейших импортеров российской нефти и топлива.

Однако санкционное давление все больше давало о себе знать. В марте сообщалось, что турецкий нефтяной терминал "Дортиол" отказался от российского импорта из-за позиции Соединенных Штатов.

А еще раньше, в феврале, стало известно, что из-за угрозы санкций торговля между Турцией и РФ существенно замедлилась.

Вас также могут заинтересовать новости: