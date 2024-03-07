Речь идет о десятках танкеров, которые ходили под их флагами.

Российские нефтяные танкеры прекращают ходить под флагами Либерии и Маршалловых островов. Это произошло на фоне ужесточения США санкций в отношении судов, связанных с соответствующими реестрами.

Как сообщает Reuters, речь идет о десятках российских танкеров, которые за последние недели потеряли возможность ходить под этими флагами. Ситуация демонстрирует тесные отношения между Штатами и компаниями управления флагами Либерии и Маршалловых Островов, штаб-квартиры которых расположены не в их странах, а в Вирджинии, в пределах юрисдикции американских санкций.

По словам экспертов по энергетике и санкциям, использование этих флагов является долговременной уязвимостью для нефтяного флота РФ, чьи танкеры будут оставаться ответственными за нарушение санкций даже после того, как они перейдут на новый флаг за пределами досягаемости США.

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Сотрудник Центра Дэвиса по изучению России и Евразии при Гарвардском университете Крейг Кеннеди объяснил, что они "создали постоянную ответственность и длительный риск".

Как отмечается, почти все другие танкеры ходили под флагом Габона, включая 12 из 14, на которые Минфин Штатов наложило санкции 23 февраля. Из тех танкеров, которые входят в сферу интереса ведущей российской судоходной компании "Совкомфлот" (SCF), по крайней мере 3 недавно ходили под флагом Либерии.

Согласно данным, эти суда были среди множества кораблей во флоте SCF, который двигался в Габон. По состоянию на начало февраля SCF имел 42 танкера в своем флоте из 147 танкеров, которые недавно перешли под флаг Габона, в основном из Либерии и Панамы.

Реестр либерийских флагов сообщил изданию, что все суда под либерийским флагом, которые попали под санкции, находятся в процессе снятия своих либерийских флагов. Официальный представитель США добавил, что Либерия активно сотрудничала с американским Минфином, и что подсанкционные танкеры имеют примерно трехмесячный период остановки, чтобы перейти под другой флаг.

Официальные лица реестра Маршалловых Островов также контактируют с агентствами США по этому вопросу. По словам министра транспорта Габона Лоик Мудума, в последнее время многие танкеры перешли из либерийского реестра в Габон. Он добавил, что Габон исключит их из списка, если будет обнаружено, что они занимаются незаконной деятельностью.

Нефтяные санкции против РФ

Ранее Вашингтон ввел новые санкции против российских компаний и либерийских танкеров, перевозивших нефть из России.

1 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против трех компаний и трех нефтяных танкеров, которые перевозили российскую нефть выше ценового предела в 60 долларов за баррель. Ограничения касались двух компаний из ОАЭ и одной - из Либерии.

В конце декабря стало известно, что ЕС и Великобритания усиливают давление на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, чтобы усилить надзор за судами под их флагами, чтобы гарантировать, что они не помогают России обходить ценовой потолок на нефть.

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