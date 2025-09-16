Зеленский заявил, что саммит на Аляске с Дональдом Трампом "многое дал Путину".

Российский лидер Владимир Путин пытается обмануть президента США Дональда Трампа и "найти выход из изоляции". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, комментируя саммит на Аляске в прошлом месяце.

Украинский президент подчеркнул, что эта встреча с Трампом "многое дала Путину".

"Я уверен, что если бы это была трёхсторонняя встреча [с участием Украины], мы бы добились какого-то результата", - отметил он.

Видео дня

Зеленский также заявил, что Путин "хотел вырваться из политической изоляции" с помощью саммита на Аляске и считает, что "ему следовало заплатить больше" за встречу с президентом США.

"Он должен был получить откат в этой войне и остановиться. Но вместо этого он получил деизоляцию. Он получил фотографии с президентом Трампом. Он получил публичный диалог, и я думаю, что это открывает Путину двери для других саммитов и форматов, потому что так оно и есть, и мы это видим, мы это наблюдаем, и я не думаю, что он за это что-то заплатил".

Президент подчеркнул, что очень важно не давать Путину возможности выйти из изоляции, потому что иначе он не будет чувствовать себя обязанным остановить войну.

"Он развязывает войну, и все пытаются остановить его, споря и упрашивая, но вместо этого следует применять силу. Он понимает силу. Это его язык. Это язык, который он понимает", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Путин "делает все возможное, чтобы избежать санкций, не дать США и Трампу ввести против него санкции, и если вы продолжите откладывать введение санкций, то русские будут лучше подготовлены".

Трамп и санкции против России

На днях президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о готовности ввести новые санкции против Москвы, но отметил, что для этого Европа должна прекратить покупку российской нефти и газа.

Также СМИ отмечают, что Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины, что демонстрирует изменение его позиции в отношении Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: