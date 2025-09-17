Дональд Трамп заявил, что примет жесткие меры в отношении Кремля, если Брюссель начнет ужесточать меры в отношении Китая, однако дипломаты ЕС подозревают, что президент США просто тянет время.

ЕС планирует предложить санкции против ещё большего числа китайских компаний, связанных с военными усилиями Кремля, в рамках дипломатической кампании, цель которой — убедить президента США Дональда Трампа наконец-то заставить Россию прекратить войну в Украине.

Ведь сам Трамп недавно заявил, что присоединится к ЕС в усилении санкций против кремлевского диктатора Владимира Путина, но только если страны НАТО полностью прекратят импорт российской нефти и введут пошлины от 50 до 100 процентов на товары из Китая, пишет Politico.

В ответ дипломаты ЕС хотят показать готовность как положить конец оставшемуся импорту российской нефти, который и так уже сильно сокращён, так и поддержать усилия Трампа по давлению на Китай. Трое дипломатов, общавшихся с изданием, заявили, что обсуждения 19-го пакета санкций ЕС, ожидаемого в пятницу, 19 сентября, включали возможное добавление китайских компаний в список целей. Однако это далеко не соответствует требованию Трампа о пошлинах, и ранее включенные китайские компании не удовлетворяли президента США, пишет СМИ.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые меры санкций будут направлены на "криптовалюту, банки и энергетику", но в ее заявлении о Китае упоминания не было. Сообщается, что американский лидер может остаться недовольным усилиями Европы. Европейские дипломаты опасаются, что требования Трампа — особенно требование пошлин, которое ЕС считает невозможным — могут стать ловушкой, позволяющей затормозить действия против России и переложить ответственность на союзников по НАТО за отсутствие решительных шагов по прекращению войны.

"Некоторые из [сообщений Трампа] имеют смысл. А часть — это придумывание причин ничего не делать", — сказал один чиновник ЕС, пожелавший остаться анонимным. Трамп выдвигает условия, которые, зная, что они невыполнимы, позже станут предлогом сказать, что он ничего не может сделать, чтобы избежать ответственности.

Экономическая сторона

Помимо возможности переложить ответственность на западных союзников, ловушка Трампа также имеет экономический аспект, по мнению европейцев.

Пошлины до 100% на импорт из Китая вызвали бы рекордную инфляцию в Европе и подорвали бы экономику ЕС. Полный запрет на российскую энергию поддержал бы амбиции США по расширению экспорта сжиженного природного газа.

"Президент Трамп демонстрирует готовность Вашингтона использовать уязвимости Европы в собственных геополитических интересах", — сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас. Таким образом, он пытается заставить Европу покупать больше американского СПГ.

Ранее УНИАН сообщал, что война закончится через 60 или 90 дней, по словам министра финансов США Скотта Бессента, если соблюсти одно очень важное условие.

Кроме того, Рубио, в свою очередь, объяснил, почему Трамп требует от Европы санкции против РФ. "В Европе все еще есть страны, которые покупают российские продукты, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров ввести те санкции, которые они просят ввести нас. Поэтому, если они глубоко преданы этой идее, они должны принять меры - мы хотим побудить их сделать то, о чем они просят нас", - пояснил он.

