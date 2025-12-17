Песков озвучил ряд заявлений по поводу мирных переговоров и контактов РФ с США.

Кремль ожидает от американцев информацию о результатах работы с Украиной и Европой по урегулированию войны. Между тем сообщений о возможном введении США новых санкций против РФ там еще не видели. Об этом заявил пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, пишут российские СМИ

Как отметил Песков, визит специального представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе не планируется. Говоря о мирном процессе, спикер Кремля сказал, что Уиткофф "как участник команды президента США проводит линию Трампа, а не Москвы". В то же время заметил, что якобы спецпредставитель США "с каждым новым контактом с Кремлем получает возможность все лучше понять позицию РФ".

Также Песков отреагировал на информацию о возможном размещении миротворцев в Украине. По его словам, позиция РФ по этому поводу "хорошо известна", "абсолютно последовательна и понятна".

Кроме того, спикер заявил, что в Кремле якобы не видели сообщений о возможных новых санкциях США, но знают, что у Вашингтона есть такие планы. Он добавил, что "любые санкции вредят налаживанию отношений".

США готовят новые санкции против РФ

Ранее УНИАН сообщал, что США готовят новые санкции, если российский диктатор Владимир Путин отклонит мирное соглашение по Украине. По данным Bloomberg, Соединенные Штаты рассматривают финансовые ограничения против танкеров из теневого флота, которые перевозят российскую нефть, а также против трейдеров, которые способствуют этим операциям. Новые меры якобы могут быть обнародованы уже на этой неделе. отмечалось, что министр финансов США Скотт Бессент уже обсудил эти планы с группой европейских послов. При этом окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Также посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила 17 декабря, что в Сенат США внесли законопроект о санкциях за импорт нефти из РФ. По ее словам, в случае принятия документа президент США будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, которые вовлечены в покупку российских нефтепродуктов.

