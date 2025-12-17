Европейский Союз и страны G7 начинают новую главу в экономической войне против России. Запад планирует нанести удар по самому болезненному месту российского экспорта - логистике, лишив танкеры доступа к страхованию и сервису независимо от стоимости нефти. Это - смена парадигмы: от контроля цены к запрету инфраструктуры.

Напомню, до сих пор существовала "серая зона": около 38% российской нефти перевозится вполне легальным флотом, который формально придерживается ценового потолка (price cap). Эти суда пользуются уважаемыми британскими страховщиками, ремонтируются в европейских доках и заходят в порты стран G7. Новое предложение, которое готовится к 20-му санкционному пакету на начало 2026 года, имеет целью ликвидировать эту опцию. Логика проста: если ты везешь российскую нефть, ты токсичен. Никакого страхования от Lloyd's, никакого ремонта в Роттердаме или дозаправки в Средиземноморье.

Для морской торговли это приговор. Судно без авторитетной страховки - это "призрак", которого не пустят ни в один цивилизованный порт из-за риска экологической катастрофы.

То есть, "белый" флот будет вынужден либо отказаться от российского сырья, либо уйти в тень, потеряв привилегии легального бизнеса.

Эта инициатива обнажила старый нерв европейской политики. Мы видим четкое разделение на два лагеря. С одной стороны - "ястребы" Северной Европы и Балтии, поддержанные Великобританией, Францией и Германией. Они понимают риски безопасности. С другой стороны - "морские извозчики" Юга: Греция, Мальта и Кипр. Для этих стран перевозки нефти, даже российской, - это миллиардные прибыли. Греческие судовладельцы, владеющие крупнейшим танкерным флотом, вероятно, станут главными лоббистами против усиления санкций, апеллируя к потерям экономики.

В этом смысле метко подсветил проблему президент Украины Владимир Зеленский, который во время недавнего визита в Дублин указал на конкретные цифры: более 450 танкеров "теневого флота" прошли через экономическую зону Ирландии только за один месяц.

То есть, Украина вывела этот вопрос из разряда "чисто экономического" в плоскость национальной безопасности европейских стран, ведь старые, аварийные суда - это экологические бомбы замедленного действия.

Такая аргументация значительно усиливает позиции наших союзников в дискуссии с "южным лобби".

Но главным вызовом остается так называемый теневой флот. Россия уже накопила около 600 судов-призраков, которые игнорируют западные правила, страхуются в неизвестных офшорах и часто выключают трекеры. Эксперты справедливо замечают: полный запрет сервиса может просто вытолкнуть остатки легальных перевозчиков в эту "серую зону". Россияне пересядут на старые корыта, которые не заходят в порты ЕС, а перегружают нефть прямо в открытом море у берегов той же Греции.

Однако, экономика - вещь упрямая. Обслуживание "теневого флота" стоит значительно дороже. Каждое звено такой логистики - это дополнительные расходы и скидки для покупателей в Индии или Китае.

Даже если объемы экспорта сохранятся (а рынок нефти сейчас профицитный, и Саудовская Аравия готова заместить российские баррели, что страхует мир от скачка цен), реальные доходы Кремля продолжат падать.

Уже сейчас они сократились на 27% с 2022 года, и новые барьеры только углубят эту пропасть.

Конечно, новые санкции не остановят российский экспорт мгновенно. Но они сделают его токсичным, дорогим и технически сложным. Успех этой операции будет зависеть не от деклараций, а от реального контроля: решится ли Европа физически останавливать и проверять подозрительные танкеры в датских проливах или Ла-Манше? Без механизма принудительного исполнения даже самые жесткие законы останутся бумажными тиграми. Но сам факт обсуждения таких мер свидетельствует: время компромиссов исчерпано.