Президент США пообещал канадцам "значительно более низкие налоги и лучшую военную защиту".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м штатом, при этом пообещал канадцам "значительно более низкие налоги и лучшую военную защиту". Об этом американский лидер написал в социальной сети.

Трамп написал, что США платит "сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду", но, отметил, причин на это нет.

"Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Почему? Нет никакой причины. Нам не нужно ничего из того, что у них есть. Мы имеем неограниченное количество энергии, мы сами производим автомобили, у нас больше пиломатериалов, чем мы когда-либо сможем использовать", - написал президент США.

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Он отметил, что "без этой огромной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна".

"Жестоко, но правда! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Значительно ниже налоги и лучшая военная защита для народа Канады - и никаких тарифов!" - заверил американский лидер.

Политика Трампа в отношении Канады: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп попал в скандал еще до своей инаугурации. Он предлагал Канаде стать 51-м штатом и опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение гор, на которых он стоит рядом с канадским флагом. Кроме того, он назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором Великого государства Канада".

Недавно президент США подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Президент США применил чрезвычайные экономические полномочия в попытке заставить их бороться с нелегальной иммиграцией и наркотиками, попадающими в Штаты.

Премьер-министр Канады Трюдо объявил "тяжелые времена" для Канады из-за пошлин США. По его словам, для страны "наступил критический момент". Также он одновременно пообещал "содержательный, сильный, но разумный немедленный ответ".

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