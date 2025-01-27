В феврале в Киев уже может приехать спецпредставитель президента США по Украине Келлог.

Четкого плана остановки войны между Россией и Украиной у США на сегодня нет, но уже сейчас Дональд Трамп начинает указывать российскому диктатору Владимиру Путину на его далеко не первое место в этой ситуации. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что вопрос остановки войны не может быть решен за 24 часа.

"Трамп так говорил, потому что хотел всем показать, что он мачо, который может все сделать в течение дня. Сейчас уже речь идет о 100 днях, а потом еще 100 дней. Уже понятно, что расписанной программы детально программы нет, но есть положительные моменты - он (речь идет о президенте США-УНИАН) начинает, извините на слове, нагибать Путина. И это хорошо, потому что показывает кто в доме хозяин", - подчеркнул Огрызко.

Видео дня

При этом добавил, что "лепет" Путина в ответ на резкие заявления Трампа относительно серьезных экономических шагов против России в случае не желания идти на переговоры, показывает, что субординация уже установлена - есть тот, кто ведет и тот, кого ведут. По его словам, всем сейчас понятно, что в мире есть два ключевых игрока - США и Китай, а все остальное зависит от того как они или между собой договорятся, или произойдет то, что приведет к вероятнее всего торгово-экономическому кризису глобального характера, в результате чего одна из этих сил будет иметь экономические возможности влиять на другую. Огрызко сказал:

"Ни США, ни Китай не будут ставить Россию на первое место, поэтому у нас появляются возможности, чтобы в этой, пока непонятной ситуации, продвигать свою повестку дня. Мы видим, что Трамп сейчас называет плохим парнем Путина, а Зеленский, хоть и не подарок, но значительно лучше и понятнее, потому что он хочет заключить сделку. Но именно здесь собака зарыта - никто не говорит о каком соглашении и о переговорах на каких условиях идет речь".

Огрызко считает, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог может приехать в Украину уже в феврале. По его словам, это очень умный человек, который может трезво оценить ситуацию, поэтому украинская сторона должна использовать эту возможность, чтобы разъяснить свою позицию и положение нашего государства, чтобы он это донес своему патрону.

Огрызко убеждает, что комбинация серьезных экономических санкций против России и ударов по российским НПЗ по всей европейской территории РФ, которые направлены на уничтожение инфраструктуры государства-агрессора - военной и экономической, приведет к тому, что "Путину некуда будет деваться".

Эксперт отмечает, что пока Пентагон заявляет, что военная помощь Украине будет продолжаться.

"Сегодня можно утверждать, что на 2025 год помощь от США и Европы будет оставаться, как и планировалось, примерно 40 млрд долларов", - сказал Огрызко.

Он отметил, что в случае, если Путин не захочет прекращения военных действий против Украины, то тогда Трамп может принять решение о помощи Украине вооружением.

Давление Трампа на Путина - детали

Как сообщал УНИАН, издание The New York Times писало, что президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин ведут дипломатическую игру, обмениваясь заявлениями и намеками, что завершение войны в Украине требует их личной встречи, возможно, без участия украинской стороны

На прошлой неделе Трамп был особенно резким, заявив, что Путин "уничтожает Россию", и угрожая санкциями и пошлинами, если Россия не согласится на переговоры. Путин, в свою очередь, ответил спокойно и осторожно. Он согласился с Трампом, заявив, что при его президентстве Россия не напала бы на Украину. Также Путин подтвердил готовность вести переговоры, предлагая возобновить диалог между двумя государствами.

Путин дал понять, что Россия готова к переговорам, но только на собственных условиях. Среди них - сохранение контроля над примерно 20% территории Украины, которые сейчас занимает Россия, исключение членства Украины в НАТО и ограничение ее военного потенциала.

Вас также могут заинтересовать новости: