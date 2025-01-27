Захватчики пытаются расширить линию боевого столкновения именно на направлении Часового Яра.

В течение последней недели российские оккупанты усилили давление на Силы обороны Украины на направлении Часового Яра.

В нескольких местах канала Северский Донец они взорвали трубы, чтобы создать проходы для применения техники во время проведения наступательных действий. Об этом рассказал представитель ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец, как сообщает пресс-центр Группировки Объединенных сил.

"Активность на Часовом Яру увеличилась. За последнюю неделю противник значительно усилил давление на Силы обороны Украины, активнее начал применять технику, например боевые бронированные машины вместе с десантом. В нескольких местах канала Северский Донец он взорвал трубы с целью создания проходов для применения техники для дальнейших штурмовых действий, (возможно, даже мотоциклов), для налаживания логистического обеспечения наступательных подразделений, а также для наступательных действий", - сказал Запорожец.

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По его словам, таким образом россияне пытаются расширить линию боевого соприкосновения именно на направлении Часового Яра. Он подтвердил, что на юго-восточных окраинах на направлении Часового Яра зафиксировано наличие российского спецотряда "Ахмат" и формирования "Русич". Подполковник рассказал, что в перехватах слышно, как враг применяет военную терминологию, что свидетельствует о его обученности в штурмовых действиях и понимании по применению штурмовых подразделений. Спикер добавил:

"Насколько они обучены - оценить трудно, ведь стрелковые бои происходят не так часто, а враг давит на позиции, используя артиллерийские обстрелы, применяя FPV-дроны. За прошедшую неделю на всей операционной зоне было применено 999 FPV-дронов".

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты находятся на значительной части поселка Великая Новоселка в Донецкой области, но подразделения ВСУ не попали в окружение, так как успели отойти ближе к окраинам. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Он также сообщил, что на Покровское направление приходится почти половина боевых столкновений, которые вообще происходят на фронте.

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