Трамп бросает российскому лидеру угрозы, Путин отвечает лестью. Но в их соревнованиях есть заметные сигналы, в частности оживление дискуссии о контроле над ядерным оружием.

Уже семь дней президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин ведут дипломатическую игру, обмениваясь заявлениями и намеками, что завершение войны в Украине требует их личной встречи -- и, возможно, без участия украинской стороны, пишет The New York Times.

Изменение риторики Трампа

Отношения между Трампом и Путиным, которые во время первого президентского срока Трампа были объектом многочисленных спекуляций, снова стали в центре внимания. Однако на этот раз ситуация имеет другой контекст. На прошлой неделе Трамп был особенно резким, заявив, что Путин "уничтожает Россию", и угрожая санкциями и пошлинами, если Россия не согласится на переговоры. Хотя такие заявления имеют ограниченное влияние, учитывая минимальный объем торговли между США и Россией, они демонстрируют изменение риторики.

Путин, в свою очередь, ответил спокойно и осторожно. Он согласился с Трампом, заявив, что при его президентстве Россия не напала бы на Украину. Также Путин подтвердил готовность вести переговоры, предлагая возобновить диалог между двумя государствами.

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Несмотря на то, что разговор между ними еще не состоялся, Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что телефонные переговоры "произойдут в ближайшее время". При этом обе стороны посылают сигналы, что переговоры могут охватывать не только войну в Украине, но и другие глобальные вопросы. В частности, речь идет о возобновлении переговоров по контролю над ядерным оружием, ведь срок действия ключевого договора между США и Россией истекает через год.

Трамп, похоже, стремится закрепить за собой образ миротворца. Завершение крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны стало бы значительным достижением, которое он мог бы использовать в своей политической кампании. В то же время, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, который придерживался принципа "Ничего об Украине без Украины", Трамп, похоже, не слишком учитывает роль Украины в этом процессе.

Эксперт по вопросам России Стивен Сестанович заметил:

"Путин больше всего хочет, чтобы соглашение было заключено исключительно между Россией и США".

Дипломатические маневры Путина

Путин дал понять, что Россия готова к переговорам, но только на собственных условиях. Среди них - сохранение контроля над примерно 20% территории Украины, которые сейчас занимает Россия, исключение членства Украины в НАТО и ограничение ее военного потенциала.

В то же время Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве с США, в частности в таких сферах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Он отметил: "Нам стоит встретиться и обсудить вопросы, которые важны как для США, так и для России".

Приглашение к широким переговорам демонстрирует, что Путин продолжает делать ставку на Трампа, несмотря на жесткую риторику со стороны последнего. Однако российские официальные лица продолжают демонизировать США, готовясь к возможному провалу этих переговоров.

Эксперт по переговорам Венди Шерман отметила, что администрация Трампа должна быть готова к серьезным вызовам. "Путин будет стремиться как можно больше территориальных уступок, исключения Украины из НАТО и отсутствия западного ядерного оружия в Европе", - предупредила она.

Мирный план Трампа - важные новости

Ранее в The Times раскрыли, как президент США Дональд Трамп может переиграть российского диктатора Владимира Путина. В издании отметили, что судьба международной политики будет зависеть от того, смогут ли эти лидеры найти общий язык.

Кроме того, журналист и политический обозреватель Бен Марлоу рассказал, что Трамп может "сокрушить" экономику Путина и завершить войну в Украине. Он считает, что именно жесткие санкции, инициированные новой администрацией США, могут стать тем инструментом, который заставит Россию отступить.

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