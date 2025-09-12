Сикорский считает, что Россию нужно лишить ресурсов, необходимых для продолжения войны против Украины.

Президент США Дональд Трамп должен был ввести жесткие санкции против России, но вместо этого он устроил российскому диктатору Владимиру Путину саммит на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Fox News.

"Мы должны изменить расчеты Владимира Путина. Мы должны убедить его, что он не сможет завоевать Украину с приемлемыми затратами. А для этого нам нужно ввести более жесткие санкции против России", - подчеркнул глава МИД Польши.

Сикорский добавил, что Россию нужно лишить ресурсов, необходимых для продолжения войны против Украины. Он раскритиковал недавние решения Трампа в отношении России.

"Мы должны были получить санкции, а вместо этого получили Аляску. И с тех пор, как вы сказали, нападения усилились", - сказал глава МИД Польши.

Сикорский отреагировал на заявление Трампа о дронах в Польше

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер допустил, что вторжение российских дронов на территорию Польши могло быть "ошибкой". Он подчеркнул, что это была не случайность.

Также Сикорскому доложили, что в ту ночь, когда Польшу атаковали 19 российских дронов, над Украиной их было более 400 единиц. Посол Петр Лукасевич отчитался, что посольство Польши в Украине устранило последствия российской атаки и работает в штатном режиме.

