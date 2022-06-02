Т-62 в СССР давил Пражскую весну и воевал в Афганистане, а в РФ – в Чечне, Грузии, а теперь и в Украине.

Армия РФ активно возвращает в строй танки Т-62, принятые на вооружение более 60 назад при Хрущеве. При этом речь идет о массовом явлении, когда машины идут эшелонами, потому что заменить потерянные в боях с Вооруженными Силами Украины – банально ничем.

Т-62 – танк Хрущева

Танк Т-62 одна из самых характерных советских машин, демонстрирующая всю "стратегичность мышления" тогдашнего руководства. В 1958 году Хрущеву показали 100-мм гладкоствольную противотанковую пушку Т-12, будущую "Рапиру", которая имела достаточно высокую скорость полета снаряда и бронепробитие. Посмотрев на нее, генсек бросил фразу: "давайте сделаем 200 танков с такой пушкой".

Этого было достаточно для того, чтобы приступить к разработке нового танка на основе послевоенного Т-55. В который Т-12 не влезла, потому что заряжать унитарные снаряды длиной 1,2 метра в танке было невозможно из-за их габаритов. В итоге разработали новую 115-мм пушку со снарядом… 1,1 метра. На 10 см короче.

А работы, которые шли под грифом "истребитель танков на базе Т-55", привели к смене корпуса, включая размер погона, башни, прицелов и т.д. серийного Т-55. То есть, фактически был создан новый танк. Который и приняли на вооружение 12 августа 1961 (а не 1962) года.

Кстати, в этот же год было принято решение о разработке 125-мм пушки, ведь выяснили, что 115-мм не позволит эффективно бороться с новыми западными танками - американским M60 и британским Chieftain.

Но полную беспомощность пушки Т-62 в реальном бою против вероятного противника никак не повлияло на судьбу машины, которую начали клепать стахановскими темпами: с 1962 по 1973 год было произведено 19019 единиц.

Особенности Т-62М

Необходимо отметить, что в противовес более современным советским образцам, таким как Т-64, Т-72 и Т-80, у Т-62 отсутствует механизм заряжания. Поэтому в экипаж входит четыре человека, один из которых должен руками подавать снаряды.

Боевые возможности машины попытались повлиять модернизаций в 1980-х годах. Но заменить пушку не вышло, как и что-то изменить кардинально.

Модернизация Т-62М включала установку дополнительного бронирования башни, что привело к появлению характерных "бровей", установке нового двигателя на 620 или 690 л.с. вместо 580-сильного, а также лазерного дальномера. Также был внедрен комплекс управляемого ракетного вооружения 9K116-2 "Шексна".

Но через такую программу "прогнали" только 785 единиц. Более того, далеко не все танки получали всю оснастку по плану, потому что существовал недостаток двигателей, компонентов системы управления огнем, баллистических вычислителей и т.д. А тысячи Т-62 вообще остались на технологическом уровне 50-х годов. И что самое интересное, воевали в Афгане, в двух войнах в Чечне и Грузии.

По состоянию на 2012 год в РФ хранилось более 900 единиц Т-62 и всех их сдали на базы хранения, где должны провести утилизацию до 2013 года. Но впоследствии решение притормозили. Где-то на уровне 2015 года РФ начала снимать танки с баз хранения и передавать их в Сирию для армии Асада.

Что касается боевых качеств Т-62, то оценить их сейчас адекватно нет никакой возможности. Во-первых, неизвестно техническое состояние машин, десять лет находившихся на хранении, а лучшие из которых ушли в Сирию.

Во-вторых, боеспособность самого Т-62 в современной войне выглядит более чем сомнительной. Но не из-за уровня бронирования или калибра пушки, а из-за отсутствия адекватного прицела и прибора ночного видения, а также систем связи. То есть это абсолютно слепая, глухая и немая машина на поле боя.

И только после этого можно говорить о неспособности штатных бронебойных подкалиберных снарядов Т-62 пробить современные танки, а даже лобовой брони выдержать выстрел из легкого гранатомета, не говоря уже о ПТРК.

В любом случае приказ использовать 60-летние танки выглядит как агония армии РФ. Но, с другой стороны, полностью вписывается в намерение бросить 60-летних "контрактников" в бой.

Характеристики Т-62М