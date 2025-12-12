Граждане РФ утверждают, что получают отказы на посещения части стран Евросоюза.

Россияне жалуются на множество новых проблем при оформлении Шенгенской визы и посещении стран ЕС. Об этом пишет российский телеграм-канал Baza.

В частности, речь о якобы необоснованных отказах при оформлении визы, сокращении срока ее действия, увеличении в 2-3 раза времени ожидания. Также жители страны-агрессора жалуются на запреты на посещение части стран ЕС. Также на требования иметь страховку компании, которая не имеет отношения к РФ, а без соответствующей страховки "могут развернуть прямо на границе".

"Со слов путешественников, российские страховки могут игнорироваться европейскими пограничниками — требуют европейский документ или от любого другого мирового банка/страховой. Шенген, полученный на 14-21 день, многие уже считают успехом", — отмечает Baza.

Видео дня

Например, туристка Арина С. рассказала, что визу в Венгрию получила с "внезапным сюрпризом" — перечнем стран, куда она не может въехать. В их числе - Чехия, Эстония, Франция, Латвия, Литва и Дания. Также ужесточены требования к документам российских туристов: запрашивают полную историю поездок, подтверждения бронирований и финансовых гарантий, медицинские полисы. Ограничения фиксируются, в частности, в Литве, Латвии, Эстонии (почти полный запрет на въезд россиян), Франции, которая не принимает заявления от владельцев старых небиометрических паспортов, Чехии, которая закрыла большинство туристических виз для россиян. Также отмечается, что Германия усилила контроль, меньше выдает мультивиз и пр.

Российские туристы в ЕС

Напомним, в сентябре 2025 года сообщалось, что туристы из РФ, несмотря на новые санкции, могут продолжать приезжать в Европейский Союз. Отмечалось, что в прошлом году ЕС посетили около 541 тысячи россиян, по сравнению с 517 тысячами в 2023 году и более четырех миллионов за год до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время, страны Северной Европы, Балтии, Чехия и Польша призвали к более жестким ограничениям для российских туристов. Цель - соображения безопасности и как форма культурного бойкота.

Вас также могут заинтересовать новости: