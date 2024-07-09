9 июля Совет безопасности ООН собрался на срочное заседание из-за российской ракетной атаки с нанесением сокрушительных ударов, в частности, по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Но и оно в очередной раз продемонстрировало, что мир нужно постоянно тыкать носом в преступления России. Иначе, как бы нам ни хотелось, чтобы наша война была в центре внимания, чем дольше она длится, тем меньше на нее обращают внимание.

Конечно, трагедия 8 июля должна стать для мира сигналом, что об этой войне ни в коем случае нельзя забывать, что Россия зверски ее ведет. Реакция, осуждение уже есть (речь об эмоциональной волне, которая прокатилась в западных СМИ, реакции политиков и экспертов западных стран). Но эффект обыденности в восприятии, к сожалению, все же присутствует.

Зато россияне продолжают придумывать различные байки и озвучивают дикие версии об обстреле "Охматдета" и других больниц и жилых домов, как в свое время было и со сбитием пассажирского рейса МН-17. Это, как и тогда, звучит даже с трибуны Совбеза ООН.

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И хотя Украина давно работает над тем, чтобы цивилизованные страны признали Россию страной-террористом (в ряде стран, в частности в США, это определение звучит как государство-спонсор терроризма), вряд ли это произойдет сейчас. Главным образом, США от такого шага останавливает вероятность уничтожения переговорных мостиков между Штатами и РФ. Американцы этого не хотят, пытаясь сохранять контакты для того, чтобы избегать каких-то кризисов, которые потенциально могут привести к рискам ядерной войны. Поэтому США сохраняют осторожность.

Какой же может быть мировая реакция на очередной акт терроризма со стороны РФ?

Во-первых, не лишним было бы активизировать работу по созданию международного трибунала, чтобы россияне понесли наказание за свои кровавые преступления. Пусть это произойдет через какое-то время, пусть заочно, как в деле рейса MH-17, но преступники должны быть наказаны.

Во-вторых, на действия России однозначно будет реакция на саммите НАТО. Российский терроризм является еще одним аргументом, что сейчас ни в коем случае нельзя прекращать поддержку Украины. Наоборот, ее надо усиливать и ускорять.

Одним из последствий этого, в частности, может стать решение о предоставлении Украине большего количества систем ПВО. По крайней мере, будут искать решение, как это ускорить и расширить номенклатуру. Но здесь следует понимать, что сложные и дорогие системы, как, в частности Patriot, не хранятся массово на складах. И изготавливаются они не за недели или за пару месяцев.

Также не стоит думать, что из-за трагедии 8 июля произойдет какое-то чудо и Украине дадут дальнобойные ракеты и разрешение бить по Москве. Считать, что война переместится на территорию РФ было бы немного наивно. Стратегия партнеров все еще заключается в том, чтобы помогать Украине так, чтобы мы не проиграли войну, но одновременно так, чтобы избежать прямого военного столкновения с Россией и не допустить ядерной войны.

Эта ситуация не изменится.

Более того, такие зверские удары по гражданским - своеобразное давление России на западных политиков, попытки их запугать. Логика такова: или вы соглашаетесь на мир на российских условиях и прекращаете поставки оружия в Украину, или хотя бы восстанавливаете запрет бить по российской территории. Иначе - Россия будет проводить эскалацию войны. А Запад, напомню, всегда нервно реагирует на эскалацию.

Однако сейчас Путин может получить обратный эффект. В Европе четко осознаются риски и угрозы со стороны России. Речь о том, что и на них она может напасть, если победит Украину. И это стимул для того, чтобы помогать нашей стране и усиливать собственную обороноспособность.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"