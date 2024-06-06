Он отметил, что слова о 200 милях, которые прозвучали от президента США Байдена, связаны с передачей Украине ракет ATACMS.

Военный эксперт Рябых прокомментировал заявление Байдена, что США не позволяют Украине использовать американское оружие для ударов по Москве.

Он отметил, что слова о 200 милях, которые прозвучали от президента США Байдена, связаны с передачей Украине ракет ATACMS.

"Это означает, что эти ракеты у нас есть. Они применяются, и до сих пор применялись по территории Украины, которая временно оккупирована агрессором. В первую очередь речь идет о Крыме. Там уничтожались объекты ПВО, которые должны были защищать объекты оккупантов", - сказал аналитик в эфире телеканала "Еспресо".

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Он считает, что заявления Байдена можно рассматривать как "ритуальные танцы" со стороны США.

"И похожи на то, как можно варить эту лягушку, постепенно повышая температуру, и смотря, чтобы она не выпрыгнула из этой кастрюли, которая может закипеть. Тем более, что заявление Байдена прозвучало на фоне очередных испытаний Воздушными силами США межконтинентальной баллистической ракеты и проверки готовности французской ядерной составляющей. Это знаковые заявления, которые можно рассматривать, с одной стороны, как попытку США успокоить агрессора. А с другой стороны, предупредить, что если будут угрозы для Украины, то не исключается, что ракеты могут долететь и на расстояние до 200 миль. Конечно, не по Москве, потому что до Москвы немного больше", - добавил Рябых.

Заявление Байдена - детали

Президент США Джо Байден не изменил свое мнение относительно того, что американское оружие не должно использоваться для атак по Москве или Кремлю. Однако как известно, он разрешил бить вооружением по военным целям на территории РФ.

Когда у президента США спросили, было ли уже применено американское оружие по России с момента разрешения его использования, он не ответил прямо, однако дал понять, что удары не должны быть осуществлены по Москве или Кремлю.

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