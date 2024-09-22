Полное фиаско: в РФ ядерная ракета 'Сармат' взорвалась прямо во время испытаний

Ракета сдетонировала в шахте, оставив огромный кратер и уничтожив полигон.

В РФ прямо во время испытания взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат".

Это произошло вчера или позавчера, сообщили OSINT-исследователи со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs. Ракета, по данным исследователей, взорвалась во время заправки на полигоне.

"Испытания РС-28 "Сармат" оказались полным провалом. Ракета сдетонировала в шахте, оставив огромный кратер и уничтожив полигон. "Сармат" - это ракета на жидком топливе, поэтому эта авария могла произойти отдельно от фактического запуска...", отметили аналитики.

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Также они обратили внимание на то, что в район полигона приезжали четыре пожарные машины, которые якобы "среагировали на лесной пожар".

OSINT-аналитик MT_Anderson обнародовал спутниковый снимок российского космодрома "Плесецк", на котором виден результат неудачного испытания этой ракеты.

Как отметили аналитики Defence-ua.com, взрыв межконтинентальной ракеты во время испытаний - это катастрофа, которая может произойти раз в 50 лет, поскольку предыдущий аналогичный случай зафиксирован в октябре 1960 года на космодроме "Байконур", когда взорвалась ракета Р-16.

Аналитики предположили, что Кремль вряд ли станет официально признавать сам факт катастрофы с "Сарматом".

Что такое ракета "Сармат"

РС-28 "Сармат" - российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Длина ракеты составляет 35 м, стартовая масса - 208 т, масса заброски - около 10 т. Дальность полета ракеты составляет 16 тыс. км.

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