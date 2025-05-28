Сообщается, что некоторые европейские государства в эти расходы вписывает даже пенсии военнослужащим.

В июне 2025 года состоится саммит НАТО в Гааге, на котором должно быть принято решение об увеличении расходов на оборону (до 5% от ВВП), что долгое время было исключительным требованием администрации президента США Дональда Трампа.

Он еще в течение первого своего срока правления заявлял, что Европа слишком экономит в сфере оборонных расходов. Теперь США и вовсе отказываются участвовать в безопасности Европы, трансформируя свои сухопутные силы и переориентируя их на Тихий океан, пишет Defense Express.

"В целом саммит в Гааге будет проходить в очень тяжелой атмосфере из-за того, что будущее Альянса очень туманно из-за незаинтересованности Вашингтона в нем. Как минимум, на том же уровне, как до прихода к власти Трампа", - говорится в материале.

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Именно из-за этого решение об увеличении расходов на оборону выглядит, как попытка "выполнить уже не актуальное" требование. К тому же, как сообщают эксперты, реальная ситуация практически не изменится. Ведь до сих пор есть несколько стран в Европе, которые до сих пор не увеличили расходы на оборону до 2% от ВВП — Бельгия, Испания, Италия и еще 5 государств.

"У этих европейских стран вообще нет планов достичь этого параметра раньше чем через несколько лет", - подчеркивает СМИ.

Более того, 20% из двухпроцентных расходов на оборону и вовсе приходятся на социальное обеспечение бывших военнослужащих. Генсек НАТО Марк Рютте предлагает, чтобы из 5 процентов — 3,5% шли на оборону, а 1,5% — на "дополнительную безопасность" (киберзащита и т.д.).

"Это выглядит так, что в Европе просто забыли, что им необходимо вооружаться не ради Трампа, а ради безопасности своих народов. Потому что в конце концов воевать будут не бухгалтерскими отчетами", - считают эксперты.

Другие новости в контексте саммита НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что США не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что лично сам он будет "очень рад принять президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге". Однако все решать будет именно Рютте.

Генсек НАТО, в свою очередь, боится, что Трамп и Зеленский сорвут саммит НАТО. Встреча лидеров будет проходить на фоне отступления США от роли главного гаранта европейской безопасности.

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