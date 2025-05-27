Заявления канцлера Германии нельзя воспринимать, как свершившийся факт.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов делать все, что в его силах, чтобы и дальше поддерживать Украину. Также он отметил, что это означает и отсутствие каких-либо ограничений по дальности для оружия, которое поставляется ВСУ.

Мерц публично объявил об отмене всех немецких ограничений по дальности. Это заявление вызвало ажиотаж вплоть до Кремля. По всему миру обсуждали слова Мерца. Проблема в том, что ограничения по дальности для немецкого оружия уже давно сняты, пишет Bild.

Это произошло по решению федерального канцлера Олафа Шольца ещё в мае 2024 года, когда российская армия начала наступление в Харьковской области. Кроме того, Германия до сих пор не поставляла оружие с дальностью действия, превышающей радиус немецкой системы Mars-2 (85 километров).

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То же самое касается и оружия других союзников, заявляют журналисты. С ноября 2024 года всё западное дальнобойное вооружение применяется и на территории российской Курской области — включая британские крылатые ракеты Storm Shadow, американские ракеты ATACMS и французские планирующие бомбы.

Сообщается, что из-за заявлений Мерца предполагалось, что Мерц имел в виду возможную поставку крылатых ракет Taurus. Однако, как стало известно изданию Bild из правительственных источников, даже во время будущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, в среду, 28 мая, решение о передаче Taurus принято не будет.

Также выдвигалась версия, что Мерц намеренно оставляет Россию в неведении относительно будущих поставок, используя это как элемент тактики дезориентации. Однако с этим плохо сочетается то, что вскоре Мерц решил объяснить свое заявление. По словам канцлера, он всего лишь описал то, что уже "давно стало реальностью". Ограничение было снято несколько месяцев назад, и это было правильным решением.

"Независимо от воздействия его слов, теперь разгораются новые дебаты о том, какое вооружение Германия должна поставить Украине, если [кремлевский диктатор] Владимир Путин по-прежнему не готов пойти на перемирие", - говорится в материале.

Другие новости про Фридриха Мерца

Ранее УНИАН сообщал, что Германия готова наказать Венгрию и Словакию. По словам Мерца, страны-члены, которые нарушают верховенство права, могут столкнуться с последствиями, поскольку всегда есть возможность отозвать европейские фонды.

Кроме того, канцлер Германии считает, что война в Украине продлится дольше, чем "мы желаем или можем представить". "Очевидно, что Путин воспринимает предложения о переговорах как слабость", – сказал он.

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