Масса взрывчатого вещества боеприпаса – примерно 150 килограммов.

На юге Украины зафиксировано уже около 20 случаев применения со стороны российских оккупантов новых барражирующих боеприпасов "Бандероль", которые опасны из-за мощной взрывной части и скорости.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, этот боеприпас – нечто среднее между дроном и крылатой ракетой. Военный добавил, что это средство воздушного старта – его запускают с больших БПЛА, таких, как наш "Байрактар". У россиян есть похожий – "Орион".

"Масса взрывчатого вещества в этой ракете – примерно 150 кг: начиная от 138 и до 154. Это обломочно-фугасные боеприпасы", – сказал спикер.

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По его словам, основная угроза "Бандероли" – в ее дальности. Россияне заявляют, что этот боеприпас летит на 700 км, однако ВСУ фиксировали около 310-320 км от точки, откуда его запустили.

"Кроме того, у него довольно высокая скорость – от 480 до 680 км в час", - сказал спикер.

Он добавил, что россияне разрабатывали "Бандероль" несколько лет.

РФ атакует Украину "Бандеролями": детали

Российская оккупационная армия терроризирует Украину своей разработкой "Бандероль". По данным The Telegraph, это легкая, недорогая, небольшая крылатая ракета с фугасной боеголовкой массой 115 кг, которая достигает скорости 400 миль в час и может поражать цели на расстоянии более 300 миль.

Отмечалось, что ее запускают большие российские беспилотники Orion. Соответственно, РФ при запуске не рискует своими тактическими самолетами, а цели может поражать далеко за линией фронта.

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