По его словам, решение приняли уже давно.

Партнеры Украины приняли решение о снятии ограничений на дальнобойные удары по Российской Федерации еще несколько месяцев назад.

Как передает Bloomberg, об этом во время визита в Финляндию заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц. По его словам, для оружия от Германии, Великобритании, Франции и США больше нет никаких ограничений, поэтому Украина может защищать себя, атакуя военные позиции и в России:

"Насколько мне известно, и как я сообщил вчера, страны, которые имели ограничения на дальность [ударов], отказались от них. Я описал то, что происходило в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое получает, даже за пределами своих границ".

Издание отмечает, что среди вооружения, которое Германия передает Украине и которое теоретически может применяться для ударов по целям за пределами российской границы, есть бронированные самоходные гаубицы и реактивная система залпового огня MARS II с дальностью до 84 километров.

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Разрешение на удары вглубь России

Напомним, заявление канцлера Мерца о том, что четыре страны больше не ограничивают дальнобойность ударов по России, вызвало волнение в Российской Федерации.

В то же время в самой Германии уже успели опровергнуть слова канцлера. В частности, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что не существует никакого нового соглашения по этому поводу.

Пока неизвестно, планирует ли Германия передать Украине крылатые ракеты Taurus, которые имеют дальность до 500 километров и могут поражать стратегические объекты в глубоком тылу России.

Мерц ранее выражал поддержку такому шагу, но в коалиции продолжаются дискуссии по этому поводу. Также немецкое правительство сообщило, что больше не будет комментировать возможную передачу этих ракет Украине.

Россия уже осудила решение Берлина, назвав его "опасным" и "препятствующим мирным усилиям".

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