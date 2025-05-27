Ключевые элементы - ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты и украинская баллистика.

Украина должна увеличивать собственное производство оружия, готовятся новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что провел длительное совещание с военными.

"Главком Сырский, руководитель Генерального штаба Гнатов, министр обороны, также был Умеров. Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это означает увеличивать наше производство - наших дронов, наших ракет", - подчеркнул глава государства.

По его словам, уже сотни украинских компаний "дают результаты для Сил обороны Украины, будет больше - я уверен в этом".

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"Сейчас мы максимально привлекаем предпринимательскую силу к производству оружия. Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента - всего того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте, позволяет беречь жизни наших воинов и действовать - действовать на значительное расстояние", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что публично нельзя говорить об имеющихся планах и о наших возможностях.

"Но перспектива понятна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - это ключевые элементы. Все должны производить мы", - сказал он.

Производство украинского оружия - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки отметил, что Украина долгое время держала инициативу в количестве дронов на фронте и вне его, но возникли вопросы с масштабированием процессов. По его словам, для масштабирования решений лучшим вариантом будет привлечение бизнеса. В частности, это касается вопроса защиты инфраструктуры Украины.

В то же время Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно украинской баллистической ракеты. В частности он поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы - для быстрого производства ракет.

Сейчас подробные характеристики украинской баллистической ракеты остаются неизвестными, однако эксперты предполагают, что ее максимальная дальность достигает 500 км.

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