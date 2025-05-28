Сегодняшний день примечателен народными обычаями, которые нужно знать родителям.

Сегодняшняя дата связана с несколькими народными обычаями для фермеров. В мире отмечают инициативу, связанную с женским здоровьем, а праздник сегодня в Украине связан с культурой. Христиане молятся святому, которого считают покровителем семей.

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Какой сегодня праздник церковный

В современном стиле день посвящен епископу Никите Халкидонскому, известного большим милосердием.

Православные верующие, которые остались преданны старому стилю, могут знать какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре - памятная дата святого Исайи и преподобного Пахомия Великого.

Какой сегодня праздник в мире

ООН учредила в эту дату Международный день женского здоровья. Для женщин лучший способ его отметить - записаться на профилактический осмотр к гинекологу. Такой визит точно не будет лишним.

Ещё одна медицинская инициатива - День рассеянного склероза. Это тяжелая аутоиммунная болезнь, при которой иммунитет "атакует" нервную систему. Цель события - распространять сведения о лечении и профилактике болезни.

Некоторые праздники сегодня отмечаются на уровне отдельных стран:

в Хорватии - День вооруженных сил;

в Филиппинах - День государственного флага;

в Азербайджане - День Республики;

в США - День гамбургера и День грудинки;

в Аргентине - День детского сада.

Среди именитых деятелей мировой истории родились 28 мая британский король Георг I, поэт Томас Мур, математик и астроном Милутин Миланкович, писатель Ян Флеминг, юрист Руди Джулиани, певицы Кайли Миноуг и Колби Калей.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране также есть несколько знаменитых именинников даты: писатель и антрополог Ростислав Ендик, историк и филолог Ольга Водолажченко, певец Александр Положинский, историк Павел Гай-Нижник.

Официальных торжеств нет, но неофициально известен сегодня праздник День краеведения- науки, посвященной родному краю. Торжество празднуют энтузиасты, которые изучают историю и обычаи Родины.

Какой сегодня праздник в народе

В прежние времена дата называлась Никита Гусятник и считалась удачной для покупки гусят и утят. Крестьяне выпасали и щедро кормили птицу, а в курятнике для защиты от нечисти вешали камень с отверстием (куриного бога). Родители старались провести день с детьми и побаловать их.

Верующие люди в праздник сегодня могут молиться святому Никите о семейном счастье, легкой работе, успехе в хозяйстве, реализации планов.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Прошлые поколения много лет наблюдали за погодой и сложили такие поговорки об этой дате:

если дождит, то июнь будет грозовым;

потеплело - скоро начнется жара;

появилось много муравьев - к потеплению;

если кошка прячется в теплое место, то похолодает.

Синоптики предсказывают, что погода 28 мая будет дождливой и прохладной в западных и центральных областях, и теплой и сухой в восточных.

Зная, какой праздник 28 мая встречали наши предки, нетрудно догадаться о запретах дня. Запрещено жестоко обходиться с животными, особенно домашней птицей, кричать на детей, ссориться с близкими. Женщинам не стоит работать на огороде, иначе спина заболит.

Чей День ангела сегодня

В новоюлианском календаре отмечают именины имён Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Алена и Елена.

Приверженцам старого стиля стоит знать, что 28 мая - праздник именин Дмитрия, Игната и Анастасии.

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