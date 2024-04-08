Издание описало, как бы развернулись события, если бы КНДР применила ядерное оружие.

Ядерная война начинается с проблеска на экране радара. На часах 4:03 утра, и в поле в 20 милях от столицы Северной Кореи Пхеньяна огромное облако огня взрывается всего в нескольких метрах от земли, когда запускается самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) страны, известная как "Монстр".

Так начинается детальное описание событий, с которыми бы столкнулось человечество в случае применения ядерного оружия Северной Кореей. Издание Mail Online со ссылкой на недавно рассекреченные документы рассказало, как бы выглядел настоящий Армагеддон.

1-5 секунд после запуска

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Ракета не направляется в космос, как это было бы для запуска спутника, или в сторону Японского моря, как это обычно бывает во время испытаний. Это провокационное испытание или ядерный удар? Большая всемирная сеть американских разведывательных служб, средств наблюдения и разведки начинает выдавать информацию.

В Колорадо боевые пилоты бегут к истребителям, которые ждут на взлетном поле, готовые подняться в воздух.

15 секунд после запуска

Ракета прошла достаточно далеко, чтобы спутниковые датчики могли точнее определить ее траекторию. Перспективы катастрофические: "Монстр" направляется к континентальной части США.

2 минуты после запуска

Под Пентагоном, в бункере ядерного командования, работают министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Когда наземные радары предоставляют вторичное подтверждение того, что ракета направляется к восточному побережью Штатов, на первый план выходит опасная стратегия ядерной войны: запуск по предупреждению.

Это означает, что как только их системы раннего предупреждения дадут сигнал о надвигающейся атаке, США не будут ждать, чтобы физически поглотить ядерный удар, прежде чем начать контратаку.

3 минуты после запуска

Надо сообщить президенту. Он находится в столовой Белого дома и читает свои брифинговые документы. В комнату вбегает советник по национальной безопасности с телефоном в руках. Из бункера под Пентагоном, министр обороны сообщает, что президент Северной Кореи запустил атакующую ракету по США.

Президент даже не подозревает, что как только его проинформируют о происходящем, у него будет всего шесть минут, чтобы решить, какое ядерное оружие запустить в ответ. Цивилизация может исчезнуть в течение нескольких часов.

9 минут после запуска

На станции Clear Space Force на Аляске радиолокатор дальнего разрешения впервые видит ракету, когда она поднимается над горизонтом. Военнослужащий ВВС берет красный телефон перед ней и сообщает: "Подтверждено, отчет о пуске верен. Количество объектов равно одному".

Теперь начинается попытка перехвата – подвиг, "похожий на выстрел пулей в пулю". Но девять из 20 испытаний перехватчика оказались неудачными. Это означает, что вероятность того, что "Монстр" будет сбит до того, как он достигнет своей цели, составляет лишь 55 процентов. Конечно, перехват не удается.

10 минут после запуска

Президента США переместили в бункер под восточным крылом Белого дома, который был построен, чтобы спрятать президента Рузвельта во время Второй мировой войны. Он спрашивает министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов, что ему делать. Его призывают посоветоваться с Китаем и Россией.

Министр обороны призывает быть осторожными, выражая то, чего все боятся, но никто другой не решается сказать: "Начать сейчас почти гарантирует более широкую войну".

Президента США эвакуируют из Белого дома.

16 минут после запуска

Спутниковые датчики зафиксировали выхлоп на баллистической ракете подводной лодки, которая пробила поверхность Тихого океана в 350 милях от побережья Калифорнии. Она может поразить цель на территории США даже быстрее, чем МБР. Никто не может сказать, кому принадлежит эта ракета или подводная лодка, с которой ее запустили, но все предполагают, что это Северная Корея.

В момент глубокого осознания офицеры центров управления по всей стране признают эту ситуацию: это начало конца света. Сдерживание не удалось. Происходит ядерная война.

21 минута после запуска

Ракета с подводной лодки мчится к электростанции Diablo Canyon, объекту площадью 750 акров на высоте 85 футов над Тихим океаном. Diablo – единственная атомная электростанция в Калифорнии, которая до сих пор остается активной. Когда ядерное оружие взрывается в воздухе, радиация, выброшенная в атмосферу, со временем рассеивается.

Атака ядерного реактора ракетой с ядерным оружием – это совсем другое. Это почти гарантирует расплавление активной зоны реактора, что приведет к ядерной катастрофе, и продлится она тысячи лет.

Это нарушает Женевские конвенции и правила, которые определяют, что можно делать во время войны. Но, как мир скоро узнает, в ядерной войне нет правил.

Известный инсайдерам как "Сценарий дьявола" – худший из худших сценариев – осуществился.

23 минуты после запуска

Когда вертолет Marine One с президентом США взлетает, ему сообщают, что в Калифорнии взорвалась ядерная бомба. Он достает кодовую карточку из своего кошелька и готовится дать разрешение на контрудар по Северной Корее – один удар с привлечением 82 ядерных боеголовок. Он почти гарантирует смерть миллионов людей – возможно, даже десятков миллионов людей, и это только на Корейском полуострове.

24 минуты после запуска

В четырех милях к северо-западу от электростанции Diablo Canyon владелец скота пасет свое стадо, когда его сбивает с ног взрыв ядерной ракеты. Он жив – земля и камень заглушили часть смертоносного теплового излучения бомбы.

Заметив свой смартфон в грязи, он начинает снимать происходящее. Он знает о смертельном уровне радиации, который он получает, но он загружает видео грибовидного облака в Facebook.

Его видео начинает распространяться по всему миру. Интернет заполоняют хэштеги #NuclearWar, #Armageddon и #EndOfTheWorld.

32 минуты после запуска

Министр обороны США по-прежнему сосредоточен на том, чтобы связаться с президентом России. Американские межконтинентальные баллистические ракеты, запущенные с ракетного поля в штате Вайоминг, должны лететь прямо над Россией, чтобы достичь Северной Кореи.

Большое количество американских межконтинентальных баллистических ракет, летящих через российское воздушное пространство, почти наверняка будет интерпретировано как атака, поэтому Россию надо предупредить.

33 минуты после запуска

На пути к Пентагону северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета входит в конечную фазу – последние 100 секунд перед тем, как произойдет взрыв. Впоследствии там не осталось ничего. Никогда в истории человечества так быстро не погибало столько людей.

Проходит десять секунд. Огненный шар поднимается на три мили вверх. Те, кто пережил первый взрыв в нескольких милях от нуля, попадают в ловушку на дорогах и сгорают заживо.

38 минут после запуска

Все в радиусе 15 миль (24 км) вокруг Пентагона – это настоящий ад. Электричества нет, телефоны не работают. В бункерах ядерного командования по всей стране потеряна связь с президентом.

Тем временем министр обороны и вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов, отчаянно пытавшиеся связаться со своими российскими коллегами, достигают цели. Они говорят россиянам, что потеряли связь с президентом.

Пока дебаты продолжаются, они наконец выходят на связь с российским Генштабом и сообщают, что Соединенные Штаты подвергаются ядерной атаке, отмечая, что России крайне важно воздержаться от любых военных действий, пока обе стороны не смогут позвонить своим президентам. Но российский офицер видит все иначе.

42 минуты после запуска

Никто не слышал о президенте США, потому что, когда ядерная бомба попала в Пентагон, на борту Marine One произошел сбой системы из-за электромагнитного импульса. Он начал падать. Агент вместе с президентом США прыгают с борта, выживает только глава государства, но он ранен.

43 минуты после запуска

Российский президент в ярости. Президент США к нему пока не обращался. Склонный к паранойе, российский президент теперь считает, что Россия подвергнется удару и решает начать ядерную атаку на Соединенные Штаты.

49 минут 30 секунд после запуска

Министр обороны принимает присягу как главнокомандующий. Спутниковые системы раннего предупреждения показывают атаку российских ракет. Сейчас исполняющий обязанности президента выражает дискуссию о кризисе совести.

Только потому, что сотни миллионов невинных американцев вот-вот умрут, возможно, другой половине человечества не нужно умирать? Но его предложение отклонено. В ядерной войне нет такого понятия, как капитуляция.

55 минут после запуска

В трехстах милях над Соединенными Штатами Северная Корея взрывает оружие Super-EMP. Электромагнитный импульс не вредит людям, животным или растениям, но разрушает основные части всех трех электрических сетей Америки. Все выходит из строя – поезда метро, грузовые поезда и пассажирские поезда, самолеты разбиваются.

Больше не будет ни пресной воды, ни канализации. Ни телефонных звонков, ни света, ни топлива, ни работающего больничного оборудования.

57 минут после запуска

Российские ядерные боеголовки начинают сыпать на США, цели по всей Европе поражаются одновременно. Авиабазы по всему континенту уничтожены, а столицы, включая Лондон, поражены ядерными боеголовками. Миллионы людей погибают, а десятки шедевров цивилизации, от Стоунхенджа до Колизея, Нотр-Дам и Парфенон, уничтожены.

72 минуты после запуска

В США, Европе и на Корейском полуострове сотни миллионов людей погибают, а сотни военных самолетов бесцельно летят в воздухе, пока не закончится топливо. Последние ядерные подводные лодки незаметно выходят в море, патрулируя кругами, пока у экипажей не закончится еда.

На суше те, кто выжил, прячутся в бункерах, пока не решатся выйти на улицу или пока не закончится воздух. Несколько выживших, которые в конце концов выберутся из этих бункеров, столкнутся с тем, что предсказал российский лидер времен холодной войны Никита Хрущев: "Те, кто выживет, позавидуют мертвым".

Угроза ядерной войны: последние новости

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Москва может пойти на применение ядерного оружия. По его мнению, РФ может нанести ядерный удар по США, если Вашингтон предоставит Украине "слишком много" военной помощи.

Напомним, что в феврале режим российского диктатора Путина провел "репетицию" применения Россией тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой. Эксперты отметили, что "оперативный порог применения ядерного оружия довольно низкий, если желаемый результат не может быть достигнут обычными средствами".

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