Ученый рассказал, как 445 миллионов лет назад были уничтожены 85% всех живых существ

Ордовикско-силурийское вымирание стало одним из самых разрушительных, которые когда-либо переживала Земля.

Когда речь заходит о массовых вымираниях, то, вероятнее всего, вспоминается граница мелового и палеогенового периодов, которая характеризуется вымиранием динозавров в результате падения огромного астероида на Землю. Тем не менее около 445 миллионов лет назад наша планета столкнулась с не менее разрушительным событием, которое уничтожило около 85% всех живых существ, пишет IFLScience.

Как выглядела Земля во время ордовикского периода

Отмечается, что ордовикско-силурийское вымирание стало одним из самых разрушительных, которые когда-либо переживала Земля. Это произошло еще до падения и взлета динозавров, а также до развития рептилий.

"В ордовикском периоде мир был очень, очень другим. Климат был совсем другим - это был очень теплый период, а уровень углекислого газа был очень высоким", - рассказал журналистам руководитель исследований в отделе наук о Земле Музея естественной истории Великобритании Ричард Твитчетт.

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В издании отметили, что в тот период не было ни одного знакомого нам животного. Более того, тогда на Земле не было ни деревьев, ни цветов.

"Если Земля и была зеленой, то, в лучшем случае, от водорослей - у нас нет никаких доказательств того, что здесь было хоть что-то похожее на растительное сообщество", - добавил Твитчетт.

Ученый поделился, что в ордовикском периоде почти вся жизнь находилась в океане. Там проживало огромное количество странных и удивительных существ, которые менялись с невиданной ранее скоростью.

Именно тогда появились предки современных морских звезд, кораллов и морских ежей, рассказали в издании.

Конец ордовикской эры

Для ордовикской эры конец был ступенчатым и запутанным. Твитчетт отметил, что тогда не было падений огромных астероидов или извержений вулканов. Вместо этого произошла череда разрушительных событий.

Ученый поделился, что сперва температура Земли резко уменьшилась, а затем - произошло существенное потепление. Как только планета оправилась от похолодания, все снова начало нагреваться. На этот раз видам, пережившим лед, пришлось не только бороться с жарой, но и задыхаться.

До сих пор ученые не могут прийти к согласию, почему именно это произошло. Согласно одной из популярных теорий, в этом вина водорослей, которые вытягивали кислород из воды во время цветения. Также не исключается, что это было результатом усиленного вулканизма, когда лава извергала в океаны минералы, жаждущие кислорода, добавили в издании.

В любом случае, конечный результат оказался невероятно разрушительным - глобальное вымирание затронуло около 60% родов и почти 85% видов. По уровню чистой смертности это событие стоит почти особняком в учебниках истории. Его превосходит только массовое вымирание конца пермского периода, которое произошло примерно 200 миллионов лет спустя.

Почему морская жизнь стала однообразной после самого массового вымирания

Ранее ученые из Стэнфорда рассказали, почему морская жизнь стала однообразной после массового пермского вымирания. Исследователи долгие годы не могли понять, почему это произошло.

Ученые отметили, что эпоха, вызванная массовым пермским вымиранием, длилась миллионы лет. От тропиков до полярных областей морская жизнь стала странно однородной.

Исследователи поделились, что до массового вымирания морские сообщества были очень разнообразны. После этого они стали шокирующе однородными. По их словам, такая тенденция была связана не с исчезновением хищников, а с тем, что произошли глобальные изменения окружающей среды. Одни виды смогли выжить и распространиться, а другие - вымерли.

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