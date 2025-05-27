Канцлер ФРГ заявил, что войны обычно заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной стороны или обеих сторон конфликта.

Россия отвергла посредничество Ватикана в переговорах с Украиной, а также призывы США и Европы к прекращению огня. Это свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирном урегулировании, а потому нужно готовиться к более длительной войне.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, комментируя последние действия России, пишет Sky News.

"Войны обычно заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной стороны или обеих сторон, и в этой войне мы, очевидно, еще далеки от этого", - сказал он.

Видео дня

Мерц отметил, что усилия, которые страны Евросоюза вместе с Великобританией и США совместно прилагали для достижения мира последние три недели, пока не увенчались успехом.

"Поэтому, возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду", - подчеркнул канцлер Германии.

Кремль отверг идею мирных переговоров в Ватикане - что известно

Ранее в Reuters со ссылкой на три высокопоставленных источника в российских структурах писали, что Россия не рассматривает Ватикан как серьезную площадку для мирных переговоров с Украиной. Причина состоит в том, что Святой Престол является средоточием католицизма и окружен Италией, которая является членом НАТО и ЕС.

Источники рассказали журналистам, что многие российские чиновники фактически не могут полететь в Италию из-за западных санкций. Один из собеседников агентства подчеркнул, что Ватикан однозначно не воспринимается в РФ как серьезная сила, способная решить такой сложный конфликт.

Вас также могут заинтересовать новости: